EVeM代表・長村がNewsPicks NewSchoolに登壇

株式会社EVeM

マネジメントの業務支援サービスを提供する株式会社EVeM（本社：東京都、代表取締役CEO：長村禎庸）は、2026年3月6日（金）19:00～21:00に開催される株式会社ユーザベース運営の実践型スクール「NewsPicks NewSchool」の講座において、代表・長村禎庸が講師として登壇することをお知らせします。（https://newschool.newspicks.com/lite/21）

■ 講座概要

本講座では、変化の激しい環境下でマネージャーやリーダーに求められる「課題設定力」に焦点を当てます。 感情や経験則に依存しがちな“自己流マネジメント”の落とし穴を整理し、課題を正しく捉え、適切なアクションにつなげるための再現性ある思考プロセスを学びます。

講座名

自己流マネジメントの落とし穴～感情に左右されない課題設定力の磨き方～



講師

株式会社EVeM 代表取締役 CEO 長村 禎庸

開催日時

2026年3月6日（金）19:00～21:00

開催形式

オフライン（30名）、オンライン（100名）同時開催

申込方法

以下のNewsPicks NewSchool公式サイトよりお申し込みください。

https://newschool.newspicks.com/lite/21

■ 講座で得られること

本講座では、EVeMがこれまで約2,400名に及ぶマネージャー支援を通じて培ってきた実践知をもとに、なぜマネジメントが自己流に陥りやすいのかを起点に、その構造を整理します。「マネジメント100の型」を用いながら、理想状態の定義、現状とのギャップの捉え方、そこから導かれる適切なアクションの選択までを一連のプロセスとして学びます。感情や立場、過去の成功体験に引きずられずに物事を捉えるための思考整理を通じて、状況に左右されにくい判断の土台を築きます。

問題と課題を切り分ける視点や、意思決定の質を高めるための課題設定プロセスは、日々のマネジメントやチーム運営にすぐに活かせる内容です。現場での1on1や意思決定、チームマネジメントの場面において迷いを減らし、状況に応じて考え続けられる判断軸を養うことを目指します。

判断や意思決定に迷いを感じるマネージャーやリーダーをはじめ、経験や勘に頼らず、マネジメントを再現性ある思考スキルとして身につけたいと考えるビジネスパーソンに向けた内容です。

■ 株式会社EVeMについて

EVeMは、ベンチャー企業に必要な「マネジメントの型」を提供することを目的に、2020年8月に設立されました。設立以来、個人や法人を対象にマネジメントトレーニングを提供しており、現在までに約204社・2,400人以上の経営者やCxO、ベンチャーマネージャーが受講し、企業の成長に貢献しています。また、ベンチャー企業から生まれたマネジメントノウハウをさまざまな業種に広げ、日本全体のマネジメントの質を向上させることを目指しています。

会社名：株式会社EVeM

代表取締役：長村禎庸

所在地：東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003

設立 ：2020年8月

URL ：https://www.evem-management.com/

問い合わせ先：evem-contact@evem-japan.com