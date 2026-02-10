【元DeNA人材育成責任者・坂井 風太氏 登壇！】採用の「自動化」と「人間力」の境界線

MIL株式会社

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、

代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2026年2月24日（火）～26日（木）に開催するオンラインカンファレンス「新卒採用ミライ会議 2025 秋」にて、株式会社Momentor 代表取締役 坂井 風太氏を招いた特別セッションを開催いたします。

本セッションでは、DeNAにて事業責任者・子会社代表を歴任し、人材育成責任者として人材育成・

マネジメント基盤を構築してきた坂井氏と、MIL取締役CFO兼CSO 榎本 陽介が、「採用の『自動化』と『人間力』の境界線」をテーマに、AI・自動化時代の採用戦略を深掘りします。

＼ 7日間のアーカイブ配信をプレゼント ／

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-spring?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260210_milai-kaigi■ 開催背景

AIや自動化ツールの急速な進展により、新卒採用の現場は「何をテクノロジーに任せ、どこからを人が担うべきか」という本質的な問いに直面しています。

本講演では、DeNAでの豊富な実績を持つ坂井風太氏が登壇。

「自動化できる領域」と「人間力が求められる代替不可能な領域」を鮮明に切り分け、効率化の先にある「人事が真に注力すべき価値」とその指針を提示します。

■ セッション概要

タイトル：採用の「自動化」と「人間力」の境界線

～人事が真に注力すべき“代替不可能”な領域とは～

基調講演日時：

１. 2026年02月24日（火）10:05～10:50

２. 2026年02月25日（水）10:05～10:50

３. 2026年02月26日（木）10:05～10:50

開催形式： オンライン（参加無料）

内容：

・自動化と人間の「境界線」はどこにあるか？

・前向きに「自動化」するためのTipsは？

・人間が担うべき「代替不可能」な領域とは？

こんな方にオススメ

・採用業務が多岐にわたり、慢性的なリソース不足に課題を感じている方

・説明会や選考対応に追われ、学生一人ひとりのフォローまで手が回っていないと感じている方

・AI・自動化を取り入れたいが、どこまで任せて、どこから人が向き合うべきか迷っている方

・効率化は進んだものの、内定承諾率や学生の納得感が伸び悩んでいる方

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

＼ 7日間のアーカイブ配信をプレゼント ／

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-spring?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260210_milai-kaigi■ 登壇者

坂井 風太 氏

株式会社Momentor 代表取締役

DeNA入社後、事業責任者、子会社代表と並行し、人材育成責任者として、人材育成・マネジメント基盤を構築。体系的かつ実践的な内容が好評を博し、大企業・スタートアップ・国立大学・官公庁など、350社を超える組織にプログラムを提供。『PIVOT』『TBS News Dig』『ReHacQ』『NewsPicks』など、YouTube動画が累計1000回再生を突破。

榎本 陽介

MIL株式会社 取締役CFO 兼 CSO

有限責任あずさ監査法人にて国内外の金融機関・事業会社に対する会計監査、PEファンド買収案件の財務DD業務、中小企業再生支援協議会の事業再生業務に従事。その後、株式会社LITALICOで取締役直下の事業企画部マネジャーとして予算策定、予実管理、管理会計体制構築、中期経営計画・事業戦略策定支援などに従事。2020年11月にMIL株式会社入社。コーポレート部長等を経て、2024年5月より取締役就任。公認会計士・税理士。

■ カンファレンス開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/35466/table/73_1_cf507c987131287b9087f96f79213be0.jpg?v=202602101051 ]■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

説明会自動化｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)