「MOCHAにゃんず総選挙2025」世界1位記念！特別な装いをまとった、ぽぽの記念コレクションが登場「池袋東口店 ぽぽ 優勝記念グッズ発売決定」

「猫と過ごす、豊かなひととき」をコンセプトとし、全国に猫カフェを展開するリポット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：守永圭治）は、「MOCHAにゃんず総選挙2025」で世界1位に輝いた人気にゃんず「ぽぽ」の記念グッズを、猫カフェMOCHA池袋東口店限定で販売いたします。

2025年に開催された「MOCHAにゃんず総選挙2025」で国内外全39店舗・総勢830匹の中から世界1位に輝いた、猫カフェMOCHA池袋東口店の人気猫「ぽぽ」。その記念すべき瞬間を祝し、特別な装いをまとった姿を推し活として楽しめる記念グッズを、猫カフェMOCHAラウンジ池袋東口店限定で発売いたします。

ティアラとドレスをまとった特別な姿をデザインしたアクリルスタンドをはじめ、日常使いしやすいめじるしチャーム、気軽に楽しめるステッカーの全3アイテムを展開。飾って、使って、身につけて--ぽぽとの思い出をいつでも身近に感じていただける、優勝記念ならではのコレクションです。

「MOCHAにゃんず総選挙2025 優勝猫ぽぽグッズ 」商品概要

発売日：2026年2月22日（日）～

発売場所：猫カフェMOCHAラウンジ池袋東口店

■商品ラインナップ

本ラインナップは、世界1位に輝いたぽぽちゃんの記念すべき瞬間を推し活として楽しめるアイテム展開です。飾って楽しめるアクリルスタンド、日常使いしやすいめじるしチャーム、気軽に取り入れられるステッカーと、それぞれ異なる楽しみ方ができる3種を揃えました。特別な衣装をまとった姿を通して、ぽぽちゃんとの思い出をいつでも身近に感じていただける商品です。

・アクリルスタンド 1980円（税込）

推し活アイテムの定番であるアクリルスタンドは、お部屋に飾ったり、持ち歩いて撮影を楽しんだりと、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。ティアラとドレスを身にまとった姿をデザインすることで、世界1位を記念するにふさわしい、特別感のあるビジュアルに仕上げました。

・めじるしチャーム 660円（税込）

傘やペットボトル、ポーチなどに付けて使える実用的なめじるしチャーム。さりげなく日常に取り入れられるため、普段の生活の中でもぽぽちゃんを身近に感じていただけます。

・ステッカー 330円（税込）

スマートフォンやPC、手帳など、推し活スタイルに合わせて自由に楽しめるステッカー。手軽に取り入れやすく、記念アイテムとしても残しやすい点が魅力です。

世界1位に輝いた記念の姿を、ぜひこの機会に。

池袋東口店でしか手に入らない、ぽぽちゃんのグッズをお楽しみください。

「猫カフェMOCHA」の特徴

私たちは日頃より、お客様が猫ちゃんに癒されリラックスしていただき、日常から解放されるきっかけになればと思っております。その想いを込めて、「猫カフェMOCHA」ではカップルやご家族、ご友人同士でリラックスした時間を猫ちゃんと共に過ごしていただくための工夫をしています。店内設備も充実していて、PC作業にも対応できるようにWi-Fi・電源も完備しており、マンガも読み放題です。猫ちゃんたちとのふれ合いはもちろんですが、仕事やおしゃべり、ゆったりとしたリラックスタイムなどお客様の思い思いの時間を猫ちゃんたちと一緒に過ごせることがMOCHAの最大の特徴です。

さまざまな種類の猫ちゃんがいるので、ぜひ触れ合ってみながら相性を確かめてみてはいかがでしょうか。より多くのお客様がのんびりと楽しんでいただける一助になれればと願っております。

「リポット株式会社」とは

多くの人にユニークな体験空間を提供したい想いで会社を設立し、2015 年に「猫カフェ MOCHA」第 1 号店として池袋本店（旧：池袋西口店）をオープンしました。すべてのお客様に、心から満たされるひとときを味わってもらいたいという想いと共に、家族団らんでゆったりと過ごしたり、久しぶりに会う友人と会話に花を咲かせたりなど、お客様の大切な人との時間が、少しでも特別で充実したものになることが、私たちの一番の願いです。また、猫カフェは日本で独自に発展したユニークな文化として、今や世界中から注目を集めています。実際に「猫カフェ MOCHA」は外国人観光客からも人気の観光スポットとなっており、日本のインバウンド消費の取り込みに貢献しています。このような背景を踏まえ、当社は今後、日本国内だけでなく海外へ積極的に展開をしていきます。猫を愛し、日本文化に興味を持つ世界中の人々に対して、日本独自の猫カフェ文化を広めることで、グローバルな成長を目指します。

会社概要

会社名 ：リポット株式会社

代表取締役社長：守永圭治

本社所在地 ：東京都新宿区新宿3-31-5

事業内容 ：猫カフェの運営、他

公式URL ：https://www.re-pot.com/ https://catmocha.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/catcafemocha/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@catcafemocha

YouTube ：https://www.youtube.com/@catcafemocha