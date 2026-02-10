CONOC、峰設計と協業し中小工事会社へのBIM導入を加速。建設業界の業務効率化を支援

株式会社CONOC

建設業界のDXを推進する株式会社CONOC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山口 一、以下：CONOC）は、峰設計株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：峰村 健司）と連携し、中小規模の工事会社を対象としたBIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）活用促進のための支援体制を構築します。この取り組みを通じて、設計業務の効率化によるコスト削減と、建設業界が抱える人材不足問題の緩和を目指します。

■協業の背景

建設業界では、慢性的な人手不足が続いており、特に中小規模の工事会社では業務効率化が喫緊の課題となっています。近年、設計業務の効率化に有効とされるBIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）が大手企業を中心に広まりつつありますが、中小規模の工事会社においては「導入のノウハウが不足している」「初期コストが高い」「専門的な人材が不足している」などの理由で導入が進んでいません。

このような状況を改善するため、CONOCが持つDXソリューションのノウハウと、峰設計が培ってきた設計の実績・専門性を融合し、中小工事会社が無理なくBIMを導入できるように支援体制を整備しました。両社の連携により、設計業務の効率化と生産性向上を促進し、業界全体の人手不足解消に貢献します。

■協業内容

・中小工事会社を対象としたBIM導入支援および普及促進活動

・峰設計の設計ノウハウとCONOCが保有するDXソリューションを活用した具体的な業務改善支援

・BIM活用事例や成功ノウハウの共有による業界内の知識普及

両社はこの協業を通じて、中小工事会社の業務効率化を促進し、持続可能な建設業界の実現に貢献してまいります。

■CONOC建設業クラウドについて

工務店が現場目線で開発した「CONOC建設業クラウド」は、AIを搭載した業務管理ツールです。

見積や請求書の作成、売上や原価の自動グラフ化、工程表の作成など、建設業の業務を一元管理できます。誰でも簡単に導入でき、直感的な操作性を備えたシンプルなデザインを採用。属人化しやすい経験や技術のナレッジ共有を支援し、建設業界が直面する高齢化や技術継承といった課題の解決を目指します。

詳細を見る :https://conoc-dx.co.jp/lp/conocLP/

■峰設計株式会社について

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

代表者：代表取締役 崔 峰云（サイ ホウウン）

URL：https://www.fengdesign-arch.com/





■株式会社CONOCについて

長年建設業に従事してきたCONOCは、2021年6月、創業から目指している建設業界のDX化に向けたCon-tech事業を展開していくことを決意。「建設業界の常識を、ひっくり返す。」というコーポレートステートメントを策定し、Construction（建設）の頭文字である「CON」と、ひっくり返した「NOC」を組み合わせた「CONOC（コノック）」という社名に変更しCon-tech事業を展開しています。

所在地：東京都多摩市山王下１丁目12－12 福満ビル2F

設立日：2010年3月（創業2004年1月）

代表者：代表取締役 山口 一

事業内容：Con-tech事業

URL： https://conoc-dx.co.jp/

