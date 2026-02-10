「脱・コミュニティの会社」へ。事業成長の限界を突破するAsobicaの戦略事例を公開

株式会社ニューピークス

株式会社NEWPEAKS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林慶嗣、以下ニューピークス）は、顧客のホンネデータを収集/分析するプラットフォーム「coorum（コーラム）」を展開する株式会社Asobica（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田孝哉、以下Asobica）と共に取り組んだ、リブランディング施策としての大型カンファレンス『CX+ Summit 2025』の戦略事例記事を公開いたしました。

https://newpeaks-biz.com/case/asobica

■ 背景：市場の「天井」を突き破るための意思決定

多くの企業が「コミュニティ」の価値を認め始めている一方で、市場には「コミュニティ＝ファンを喜ばせるための限定的な手段」という認識が固定化されつつありました。Asobicaはこの認知の「天井」を打破し、経営層が求める「事業変革（BX：ビジネストランスフォーメーション）」のパートナーへと自らを再定義する挑戦を開始。そのリブランディングを象徴するプロジェクトが、ニューピークスと共にプロデュースした『CX+ Summit 2025』です。

■ 戦略１.：「思想」を業界の「共通言語」へと変換する

Asobica主催カンファレンス - イベントキービジュアル

今回のプロジェクトにおいてニューピークスが担ったのは、ブランドスローガンを市場が買える形に変換する「戦略的翻訳」です。 単なる自社製品の宣伝ではなく、すでに顧客の声を経営判断にまで昇華させている業界のトップランナーを招聘。Asobicaが目指す未来を一方的に語るのではなく、「今、業界全体が取り組むべき課題」を共に探索する場を構築しました。一企業の主張を「無視できない潮流」へと昇華させることで、抽象的なメッセージに強い説得力を宿らせました。

■ 戦略２.：信頼をハックする環境づくり。熱狂と「ホンネ」を掴むオフラインの必然。

Asobica主催カンファレンス - ステージ

デジタル施策が主流となる中で、あえてオフライン開催に踏み切った背景には、画面越しでは到達できない「信頼の総量」を短期間で醸成するという明確なロジックがありました。 キャスティングから当日の空気感、セッションの問い立てに至るまで、すべてを「既存の認知を書き換えるための仕掛け」として配置。特定のテーマに対して実務家たちが本音でぶつかり合う「熱狂」をデザインすることで、ターゲットの関心を「Asobicaなら信頼できる」という確信へと変貌させました。

■ 成果：リードを超えた「組織資産」への転換

Asobica主催カンファレンス - 講演１.

本プロジェクトの結果、目標を大幅に上回る商談が創出されただけでなく、最大の成果はAsobicaのマーケティングチーム自身に宿った「手触り感」にありました。 業界のトップランナーや実務者との深い対話を通じ、これまでデータ上の「顧客」として捉えていた人たちが、現場でいかに泥臭く、本質的な課題と格闘しているかを肌身で理解。社外への認知変容と社内の意志統一が揃った瞬間、イベントは単なる施策を超え、事業成長を加速させる「OS」へと進化しました。

■ ニューピークス 担当 樋口：コメント

Asobica主催カンファレンス - 講演２.

「多くのB2Bマーケティングが『効率』を追い求める中で、今の市場に欠けているのは『世界観への熱狂』と『戦略の翻訳』です。Asobica様との取り組みは、単にイベントを成功させることではなく、経営戦略を市場の共通言語へと書き換える挑戦でした。今回の事例が、閉塞感を感じている多くのB2Bマーケティングリーダーにとって、次なる成長を描くための『戦略の地図』となることを願っています。」

■ 本件に関するお問い合わせ株式会社ニューピークス

Email：info@newpeaks.co.jp

URL：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)

■ 会社概要

株式会社Asobica：https://asobica.co.jp/(https://asobica.co.jp/)

提供サービス「coorum（コーラム）」：https://coorum.jp/(https://coorum.jp/)





