「セカンドキャリアEXPO 2026」開催のお知らせ ※見逃し配信あり！

株式会社 レベクリ

終身雇用が当たり前ではなくなり、働き方や収入の形が大きく変わる時代。

「このまま今の仕事を続けていいのか」、「将来の選択肢を増やしたい」

そう感じる人が、年齢や立場を問わず増えています。

セカンドキャリアEXPO2026は、

副業・複業・独立・資産形成など、“次のキャリア”を考えるためのヒント”を一度に学べるオンラインイベントです。

実践者や専門家のリアルな経験談を通して、これからの時代に必要な考え方と選択肢を届けます。

・2026年、キャリアは「会社任せ」から「自分で選ぶ」時代へ

物価上昇、雇用の不安定化、定年後の不透明さ──

2026年を迎えるにあたり、多くの人がキャリアや収入の将来に不安を抱えています。

これから求められるのは、

「一つの肩書きや収入源に縛られない“複線型キャリア”」という考え方です。

「セカンドキャリアEXPO2026」では、

副業・キャリア形成・お金・働き方などをテーマに、

“実際に行動してきた人たち”のリアルなストーリーと選択の背景を紹介。

机上の理論ではなく、

・なぜその道を選んだのか

・何に悩み、どう決断したのか

・人生や働き方はどう変わったのか

を通して、自分自身のキャリアを考えるための判断軸を提供します。

・「セカンドキャリアEXPO 2026」開催概要

イベント名：セカンドキャリアEXPO 2026

開催日程：2026年3月21日（土）14：00～18：00 ※見逃し配信あり

開催形式：オンライン開催

参加費：無料

主催：株式会社レベクリ

特設サイトURL：https://assetmg-expo.com/career/

※登壇者情報・タイムスケジュール等の詳細は特設サイトにて順次公開予定

◆登壇者

【名前】内田 眞由美氏

【プロフィール】

1993年12月27日生まれ、東京都八王子市出身。2007年にAKB48の5期生として加入し、じゃんけん大会で優勝。19thシングル『チャンスの順番』ではセンターを務めた。2014年、20歳で起業し焼肉店「YAKINIKU IWA」をオープン。2015年のAKB48卒業後は、飲食店オーナーとして商品開発や発信活動、メディア出演など幅広く活動している。

【名前】オモロー山下氏

【プロフィール】

1968年、香川県生まれ。1992年に世界のナベアツ（現・桂三度）と「ジャリズム」を結成し活躍。解散・再結成を経て、2017年に芸人を引退しライターへ転身。『M-1グランプリ2021』出場を機に芸人復帰し、「山下ぴんく」として3回戦進出。現在は芸人活動のほか、飲食ブランドのアドバイザー、ライター、個人投資家としても活動中。

【名前】小林 昌裕氏

【プロフィール】

1982年生まれ、東京都出身。2009年に副業として不動産賃貸経営を開始し、年間家賃収入3,000万円を突破。20以上の副業を実践し年間収益1億円超を達成後、2014年に独立。日本初の副業専門スクール「副業アカデミー」を設立し、講演やメディア出演を通じ

【事前登録はこちら】 https://assetmg-expo.com/career/

※事前登録いただいた方へは、アーカイブ動画を後日お送りさせていただきます。

当日のご参加が難しい方もぜひご登録をお願いいたします。

・セカンドキャリアEXPO2026で学べること

・こんな方におすすめ

- 副業・複業という働き方のリアル- キャリアの選択肢を広げる考え方- 会社に依存しすぎない収入・生き方のヒント- 年齢や立場に関係なく行動するための第一歩- 今の働き方に将来不安を感じている- 副業やキャリアチェンジに興味はあるが迷っている- 実践者のリアルな話を聞いて判断したい- 人生後半・これからの働き方を前向きに考えたいお申込みはこちら :https://assetmg-expo.com/career/※事前お申し込みで特典プレゼント！

株式会社レベクリ(副業アカデミー)

副業アカデミーは、副業の専門スクールです。2017年設立以来、のべ4,500名以上の方にご受講いただいております。様々な分野にわたる17種類の副業講座をご用意しておりますので、仕事や家庭環境にあわせご自身にあった最適な副 業をお選びいただけます。現役で活躍している一流の講師のノウハウを学び、副収入の柱を一緒に作りましょう。

【公式ホームページ】https://fukugyou-academy.com/

セカンドキャリアEXPO 2026事務局（株式会社レベクリ）

所在地：東京都中央区新川1-23-5 ONE SHINKAWA 203号室

MAIL： info@fukugyou-academy.com