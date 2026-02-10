クールコネクト、神奈川初進出横須賀で2棟目となる外国人向けシェアハウスが稼働

クールコネクト株式会社

空き家の利活用を起点に、地域の外国人材・住まい課題の解決を手掛ける地域共創スタートアップのクールコネクト株式会社（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役：神戸 翔太）は、神奈川県横須賀市にて、2棟目となる外国人向けシェアハウスを新たに開設し、本日2026年2月10日（火）より入居を開始いたします。

本物件は、既存住宅をリフォームし、食品関連工場に勤務する特定技能外国人材の入居を予定しており、横須賀エリアにおける外国人材の安定的な居住環境の整備をさらに推進してまいります。

■横須賀シェアハウス（第2棟目） 概要

本物件は、神奈川県横須賀市内に位置する木造2階建ての戸建住宅で、複数名での共同居住が可能な間取りを備えています。築年数を重ねた戸建住宅を活用し、居住性・安全性を高めるリフォームを実施。外国人材が安心して生活できる住環境として再生しました。

用途：外国人向けシェアハウス

入居開始：2026年2月10日（火）

入居者：食品関連工場に勤務する特定技能外国人材

特長：家具・家電付き／即入居可能

本物件も、一般的な日本人向け居住・投資用途では活用が難しかった築古戸建を、外国人材向け住宅として再設計することで、安定稼働を実現しています。

■横須賀での2棟目開設の背景

横須賀市を含む首都圏近郊では、築古戸建を中心とした空き家の増加、製造業・食品工場などを中心とした特定技能外国人材の雇用拡大が同時に進行しています。一方で、外国人材にとっては「言語の壁」「契約条件」「家具・家電の初期負担」などから、住まい探しが大きな課題となっています。

クールコネクトでは、横須賀で1棟目のシェアハウスが安定稼働している実績を踏まえ、地域ニーズの高まりを受けて今回2棟目の開設に至りました。

■クールコネクトの外国人向けシェアハウスの特長

１. 外国人材の入居を前提とした設計・運用

契約手続きや生活ルールを整理し、企業・入居者双方の負担を軽減します。

２. 家具・家電付きで来日後すぐに生活可能

初期費用を抑え、スムーズな新生活を実現します。

３. 築古戸建の再生による収益化モデル

売却が進みにくい空き家に新たな「出口」を設け、資産価値を再定義します。

４. 地域と雇用を支える共創型スキーム

地域の空き家問題と、企業の人材確保を同時に支援します。

■会社概要

会社名：クールコネクト株式会社

代表者：神戸 翔太

所在地：群馬県伊勢崎市八斗島町938-139

TEL：0270-33-9191

事業内容：収益不動産販売・管理受託、農産物・海産物の生産・販売 など

URL：https://www.cool-c.com/

■今後の展望

クールコネクト株式会社は、「空き家問題」と「地方の一次産業課題」を同時に解決し、収益と社会貢献を両立させる地域共創スタートアップです。空き家を地域共創となる収益物件へ転換する独自モデル（特許申請中）を展開し、投資家の資産形成と地域の雇用維持・食料供給に貢献しています。