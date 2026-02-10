★累計販売数3万個突破★YOKONEGUシリーズ最新作『ゲームも休息も、妥協しない』GAME × 枕 の新ジャンルに挑戦！ ～最大30%OFF～マクアケで2月12日(木)より先行販売開始！ ！
詳細を見る :
創業69年の老舗寝具メーカー富士ベッド工業(株)が運営するcocochi factory(ココチファクトリー)は、横寝に特化した人気のまくら「YOKONEGU」シリーズの最新作として、GAME × 枕 の新ジャンルに挑戦した新たなゲーミング枕を発表いたします！
ゲームや動画配信の視聴時間が長時間化する中で、「プレイ中の姿勢が気になる」「くつろぎたいのに疲れてしまう」そんな声もよく聞かれるようになりました。特に集中する時間が続くほど、姿勢は固定されやすく、快適さが後回しになりがちです。
YOKONEGU GAMEは、そうしたゲーミングシーン特有の課題に着目して開発されました。
横寝研究から生まれた独自のブーメラン形状をベースに、ゲーム時のサポートとリラックスタイムの両立を目指した設計。ゲームを楽しむ時間から、そのまま眠りへと移行する流れまでを想定した、新しいスタイルのゲーミング枕です。
YOKONEGU GAMEで快適なゲーミング時間を！
長時間のプレイでもポジションが安定しやすいよう、特許出願中の三階建て構造とブーメラン形状が腕や上半身を自然にサポート。画面に集中しながらも、うつ伏せ姿勢や膝の上での安定感がUPし、快適なゲーム姿勢を支えます。
YOKONEGU GAMEで眠り時間も快適に！
ゲームプレイ後はYOKONEGUくんクッションを外して、そのまま就寝も可能。YOKONEGUシリーズの研究から生まれた構造で、仰向け寝も横寝も自然に心地よい寝姿勢へと導きます。ゲームの時間から休息の時間へ、シームレスにつながる使い心地です。
使い心地をカスタマイズ☆
YOKONEGU GAMEの下層には1cm厚、2cm厚のウレタンが1枚ずつ入っています。ウレタンシートで簡単に高さが調節できます。さらに粒わたの出し入れでより細かい調節も可能です。
また、一番上のファスナーを開けると中にはかわいいYOKONEGUくんクッションが！
YOKONEGUくんクッションを入れることでゲーム姿勢を快適に、クッションを取り外すことで眠り時間も快適に導いてくれます。
販売概要
商品名：YOKONEGU GAME（ヨコネグ ゲーム）
発売日：2025年2月12日
販売先：Makuake
プロジェクトページはこちらから :
https://www.makuake.com/project/yokonegugame/
富士ベッド工業株式会社
■会社概要
創業：1957年2月1日
設立：1964年3月21日
代表者：小野 弘幸
所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号
事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売
資本金：25,000千円
公式サイト：http://fujibed.com/
公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/
公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348
公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/
YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/