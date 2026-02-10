★累計販売数3万個突破★YOKONEGUシリーズ最新作『ゲームも休息も、妥協しない』GAME × 枕 の新ジャンルに挑戦！　～最大30%OFF～マクアケで2月12日(木)より先行販売開始！ ！

富士ベッド工業株式会社詳細を見る :https://www.makuake.com/project/yokonegugame/

創業69年の老舗寝具メーカー富士ベッド工業(株)が運営するcocochi factory(ココチファクトリー)は、横寝に特化した人気のまくら「YOKONEGU」シリーズの最新作として、GAME × 枕 の新ジャンルに挑戦した新たなゲーミング枕を発表いたします！

ゲームや動画配信の視聴時間が長時間化する中で、「プレイ中の姿勢が気になる」「くつろぎたいのに疲れてしまう」そんな声もよく聞かれるようになりました。特に集中する時間が続くほど、姿勢は固定されやすく、快適さが後回しになりがちです。

YOKONEGU GAMEは、そうしたゲーミングシーン特有の課題に着目して開発されました。

横寝研究から生まれた独自のブーメラン形状をベースに、ゲーム時のサポートとリラックスタイムの両立を目指した設計。ゲームを楽しむ時間から、そのまま眠りへと移行する流れまでを想定した、新しいスタイルのゲーミング枕です。

YOKONEGU GAMEで快適なゲーミング時間を！

長時間のプレイでもポジションが安定しやすいよう、特許出願中の三階建て構造とブーメラン形状が腕や上半身を自然にサポート。画面に集中しながらも、うつ伏せ姿勢や膝の上での安定感がUPし、快適なゲーム姿勢を支えます。

YOKONEGU GAMEで眠り時間も快適に！

ゲームプレイ後はYOKONEGUくんクッションを外して、そのまま就寝も可能。YOKONEGUシリーズの研究から生まれた構造で、仰向け寝も横寝も自然に心地よい寝姿勢へと導きます。ゲームの時間から休息の時間へ、シームレスにつながる使い心地です。

使い心地をカスタマイズ☆

YOKONEGU GAMEの下層には1cm厚、2cm厚のウレタンが1枚ずつ入っています。ウレタンシートで簡単に高さが調節できます。さらに粒わたの出し入れでより細かい調節も可能です。

また、一番上のファスナーを開けると中にはかわいいYOKONEGUくんクッションが！

YOKONEGUくんクッションを入れることでゲーム姿勢を快適に、クッションを取り外すことで眠り時間も快適に導いてくれます。

販売概要

商品名：YOKONEGU GAME（ヨコネグ ゲーム）

発売日：2025年2月12日

販売先：Makuake

プロジェクトページはこちらから :https://www.makuake.com/project/yokonegugame/

⬇︎2月12日よりMakuakeでお得にご購入いただけます⬇︎

富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/