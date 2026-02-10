ユニバーサルロボット、国立高専、職業訓練施設にURの協働ロボットを導入

Universal Robots AS

ユニバーサルロボット（日本支社：東京都港区、代表：山根 剛、以下 UR）は、阿南工業高等専門学校（徳島県阿南市、以下 阿南高専）および京都職業能力開発促進センター（京都府長岡京市、以下 ポリテクセンター京都）に、協働ロボットを導入したことを発表します。

慢性的な人材不足やAI・ロボティクスの台頭を背景に、製造業ではロボットを扱える実践的技術者の育成が急務となっています。

URは、協働ロボットの世界的リーディングカンパニーとして、全国の高等専門学校および職業訓練機関に対し、協働ロボットの導入支援を強化していきます。

【協働ロボット導入の背景】

ロボットコンテスト（ロボコン）の参加でも知られる「高等専門学校（高専）」は、15歳からの5年一貫教育により、実験・実習を重視した工学教育を行う高等教育機関です。全国に58校（うち国立51校）が設置されており、毎年5000人※以上の卒業生を産業界に送り出しています。特に国立高専は、製造業を中心に就職率ほぼ100％という高い実績を持ち、日本のものづくり人材の育成に貢献しています。

また、ポリテクセンター（職業能力開発促進センター）は、国が設置・運営する職業訓練機関として、求職者や在職者を対象に即戦力となる技能・技術の習得を支援しています。

両教育機関においては、従来の機械・電気分野に加え、AI、デジタルツイン、DXといった先端技術教育へのニーズが急速に高まっています。特に日本の製造現場の自動化・省人化が進む中、ロボットを活用した実践的訓練の重要性が増しています。

このような背景のもと、URは、軽量かつ簡易な操作性に加え、教育機関が最も重視する国際基準の安全性という特長を活かし、教育機関向けに協働ロボットの提供を行っています。今回、当社初の高等専門学校への導入事例となる阿南高専に対しては、学生が安全に「触れて、考えて、動かす」実践的なロボット教育環境の構築を支援しました。

【阿南高専導入の概要】

-デジタルツインによる仮想空間で動作検証を行ったうえで実機に反映、安全性と高度な技術学習を両立-

阿南高専は1963年創立の国立高専で、実験・実習を重視した教育を通じ、地域産業および日本の製造業を支える技術者を育成してきました。

同校では、将来の人材不足や産業構造の変化を見据え、URの協働ロボット（UR5e、UR10e）を教育カリキュラムに導入。安全柵なしで運用できる協働ロボットを活用し、学生が主体的にロボットを操作・検証できる実習環境を実現しました。

さらに、ロボットアーム用のプログラミングソフトやAR／VR技術を活用したデジタルツインによるシミュレーション学習を導入。仮想空間で動作検証を行ったうえで実機に反映することで、安全性と高度な技術学習を可能にしました。

これにより、学生は実際の製造現場における課題を想定したピック＆プレースやマシンテンディングの自動化に取り組み、実務に直結する課題発見力・問題解決力を養っています。

-阿南工業高等専門学校 副校長 松本 高志 氏 コメント-

「カリキュラムは実習が多く、社会に出た時に即戦力として人気があります。協働ロボットは従来の産業用ロボットと異なり人と一緒に働けるので、人手不足を補うロボットとして必要になると直感しました。」

【ポリテクセンター京都導入の概要】

-即戦力となる人材育成を目的に協働ロボットを活用-

ポリテクセンター京都は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）が運営する国の職業訓練機関です。

求職者や在職者を対象に、製造業を中心とした産業分野で即戦力となる技能・技術の習得を目的とした訓練を行っています。

近年、地方の製造現場においても、DX化・自動化ニーズが高まっており、ポリテクセンター京都は、特に最新のカメラ・センサーと協働ロボット活用した教育カリキュラムの開発を検討していました。

このような中、ポリテクセンター京都は、省スペースかつ安全に運用でき、初心者でも直感的に操作できるURの協働ロボット（UR3e）を導入。6か月間の限られた訓練コースにおいて、ロボットの教示（ティーチング）やピック＆プレース、カメラ連動といった自動化の基本要素を、訓練生が実機を操作しながら学べる実践的カリキュラムを構築しました。

また、訓練コースの最終段階では、協働ロボットを活用した自由課題を設定。訓練生自身がテーマを考え、ロボット、カメラ、PLC、センサーを組み合わせた自動化システムを構築・発表することで、現場で求められる問題解決力や応用力の習得を可能にしました。

-ポリテクセンター京都 電気・電子系テクノインストラクター 松谷 尚泰 氏 コメント-

「我々の最終目標は就職につなげることですが、そのためには、訓練生が楽しみながら主体的に学べる環境が重要です。協働ロボットの導入により、短期間でも自動化の全体像を理解し、現場で活かせるスキルを身につけられるようになりました。」

【ユニバーサルロボット 日本支社 代表コメント】

山根 剛（日本支社 代表）

「日本の製造業を支えるためには、若い世代が早い段階から“現場で使われるロボット”に触れられる環境が不可欠です。URは今後も国立高専や職業訓練機関との連携を強化し、日本のロボット人材育成に貢献してまいります。」

【導入したURロボット製品】

阿南高専 : UR5e、UR10e

ポリテクセンター京都 : UR3e

<阿南工業高等専門学校 ARヘッドセットを用いたティーチング--デジタルツインで仮想から現実へ->



<ポリテクセンター京都 受講者が能動的に取り組める訓練環境の構築>



