【資産形成と金融教育】プロに投資の相談をするのは“あり”？

FX初心者ガイドアプリ（ https://money.ad-van.co.jp/fx-beginner/ ）を運営する株式会社アドバン（本社：東京都品川区、代表：田中勇輝）は、各金融教育スクールの認知度・満足度調査、非金融業従事者、金融・保険・不動産従事者への次回利用意向の調査を実施しました。

資産形成に興味はあるものの、「いきなり投資で損はしたくない」と感じる人は少なくありません。そこで近年、投資の基礎に加えて保険や家計の見直しまで含めて学べる金融教育サービスも増えています。

本調査では、以下5サービスを対象に認知度・満足度・次回利用意向を比較しました。

『マネードクター』『マネートレーニング』『GFS』『オカネコ』『ABCash』

調査期間は2025年1月～2026年1月26日、調査対象は各調査で異なるため、結果ごとに対象条件を記載しています。

・調査サマリー

今回の調査で明らかになった主なポイントは以下の通りです。

・各金融教育サービスの認知度を比較した結果、『マネードクター』が53%で最多。

・満足度は、各サービスとも平均3.4～3.5点（5点満点）と大差はありませんでした。

・満足度の平均値は横並びですが、サービス特性は異なるため、目的や状況に合わせた選択が重要といえます。

・非金融系従事者を対象とした次回利用意向調査では、『GFS』が18%で最多となりました。

・金融・保険・不動産従事者を対象とした次回利用意向調査では、『GFS』が23%で最多となりました。

1. 金融教育サービスの認知度最多は『マネードクター』

各金融教育サービスの認知度（%）を比較した結果、『マネードクター』（53%）が最多となりました。続いて『GFS』（38%）、『マネートレーニング』（27%）、『オカネコ』（26%）が同程度で、『ABCash』（19%）という結果となりました。認知度最多の『マネードクター』でも53%にとどまっており、金融教育サービス全体の認知は充分に高いとは言えない状況だと分かります。

2. 各金融教育サービスの満足度は平均3.4～3.5点で大差なし

満足度は、いずれのサービスも平均3.4～3.5点（5点満点）と大差が見られませんでした。平均値は横並びである一方、サポート形態や提供領域などの特性は異なるため、比較検討したうえで自分に合うサービスを選ぶことが重要といえます。

3. 非金融系従事者が今後利用したいサービス：『GFS』18%で最多

金融・保険・不動産従事者以外（非金融系従事者、n=3,567）を対象に、「今後利用したい」サービスを比較しました。その結果、『GFS』が18%で最多となりました。次いで『マネードクター』が9%となり、『マネートレーニング』『オカネコ』『ABCash』はいずれも4～5%と大差はありませんでした。この結果から、非金融系従事者では「投資に関する学び（資産形成）」が相対的に選ばれやすい傾向がある一方で、相談型・伴走型サービスは選好が分散する傾向があると分かります。

4. 金融・保険・不動産従事者が今後利用したいサービス：『GFS』が23%で最多

金融教育サービスは、投資だけでなく保険や家計管理など、お金に関する幅広いテーマを学べる点が特徴です。そこで本調査では、資産形成に携わる金融・保険・不動産従事者（n=142）に限定し、「今後利用したい」サービスを比較しました。

その結果、『GFS』が23%で最多となり、次いで『オカネコ』（19%）、『マネードクター』（16%）、『マネートレーニング』（15%）、『ABCash』（11%）の順となりました。

満足度（平均3.4～3.5点）が全体で横並びである一方で、職業属性によって「今後利用したい」サービスには違いが見られます。各サービスの特徴を整理すると、『マネートレーニング』や『ABCash』は家計の支出改善や貯金習慣の定着など、比較的取り組みやすいテーマからお金の土台を整えたい層に適したサービスといえます。一方、『マネードクター』や『オカネコ』は家計管理に加えて保険の見直しやライフプランに沿った資産形成まで、幅広く相談できる点が特徴です。さらに『GFS』は、投資で成果を出すための学びを深めたい層にとって選択肢になり得るサービスだと考えられます。

これらの結果から、認知度は『マネードクター』が最多であり、各サービスの満足度は平均3.4～3.5点（5点満点）で大差がないことが分かりました。本結果は、金融教育サービスの認知度・満足度の現状を把握するための参考資料として位置づけられます。

調査の実施概要

調査主体：自社調査（株式会社アドバン）

調査方法：インターネット調査（ノウンズ株式会社『knowns』）

調査期間：2025年1月1日～2026年1月26日

対象エリア：日本全国

調査内容／評価尺度

・認知度：各サービスを「知っている（認知している）」と回答した割合（%）

・満足度：各サービス利用者による5段階評価の平均値（点）

・次回利用意向：金融・保険・不動産従事者と非金融系従事者に限定し、次回利用したいと回答した割合（%）

調査対象／有効回答数

・認知度調査：全国の男女（n=5,549）

・満足度調査：各サービス利用者（全国の男女、n=1,516）

・次回利用意向：金融・保険・不動産従事者（n=142）、非金融系従事者（n=3,567）

株式会社アドバン

株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

