静岡大学 第８回プロジェクト研究所シンポジウム開催のお知らせ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/96787/table/111_1_f604e4bd81d1a5ca6dc7e28695725edf.jpg?v=202602101051 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d96787-111-8dbb5af402e6280acf422124ba98d016.pdf
「静岡大学プロジェクト研究所」は、社会的要請の高い分野の研究や学際研究、産学官連携、新分野の開拓などの推進を目指して2019年より開始した制度です。現在、35のプロジェクト研究所があり、日々、活発に研究活動を行っています。
このたび、より多くの方々に研究所の活動への理解を深めていただくことを目的として、『第８回プロジェクト研究所シンポジウム』を開催します。このシンポジウムを通して、さらなる地域連携や産学官連携の強化、研究活動の活性化を図ることを期待しております。
報道機関の皆様におかれましては、ぜひとも取材いただき、紙面、番組等でご紹介くださいますようお願い申し上げます。
１ 日 時 令和8年2月27日(金)
14時30分～16時00分（Zoom開設14：00～）
２ 場 所 Zoomによるオンライン開催
３ 参加費 無料
４ 内 容 プロジェクト研究所講演（1研究所 発表25分+質疑応答15分）
申込方法：事前申込フォーム(https://us02web.zoom.us/meeting/register/0pt15I6KQ_G6yJbMto91Sg#/registration)からご登録をお願いいたします。
詳 細 ：静岡大学プロジェクト研究所(https://project-kenkyu.shizuoka.ac.jp/)
