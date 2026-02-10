第12回国際シンポジウム(ISFAR-SU 2026) 開催のお知らせ

国立大学法人 静岡大学

静岡大学では、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、創造科学技術大学院、光医工学研究科、研究戦略機構、および未来の科学者養成スクールが共同して下記の国際シンポジウム「ISFAR-SU 2026」を開催します。



本シンポジウムは、「静岡大学における研究の将来ビジョンとグローバル化ならびに次世代を担う研究者の育成」を共通のテーマに、研究と教育の多様性、国際性、革新性をより深めることを目的として2014年から毎年開催されています。

今年度は第12回目となり、昨年に引き続き、国内外の一線級の研究者による招待講演及び本学学生・若手研究者らによる一般講演セッションを設け、オンライン配信にて開催いたします。



