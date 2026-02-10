【約8割が内容を把握している】契約中の電力プランについて意識調査

株式会社LOHASTYLE

電力自由化や料金体系の多様化により、家庭ごとに選べる電力プランの幅は年々広がっています。実際に契約している電力プランに対して、利用者はどのような評価や意識を持っているのでしょうか。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、契約中の電力プランに対する利用実態についての調査を行いました。

アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/70255/

【調査概要】

調査対象：電力会社を自分で選んだことがある方

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：115人

※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

【調査内容】

【調査サマリー】

- 現在契約している電力プランの内容を把握していますか？- 電力プランを選ぶ際、重視したポイントは何ですか？- 電力プランはどのようにして選びましたか？- 電力プランは現在の生活に合っていると思いますか？- 電力プランの見直しを定期的に行っていますか？契約中の電力プランを約8割が「把握している」と回答

契約中の電力プランについて、「把握している」(25.2%)と「大体把握している」(52.2%)と回答した人を合わせると約8割が把握していることが分かりました。一方で、あまり把握していない人も一定数おり、人によって差があることがうかがえます。

電力プランを選ぶ際に「料金」を重視している人が約5割以上

電力プラン選びで最も重視されているのは「料金」(55.7％)で、全体の半数以上を占めました。次いで「使用量に合ったプランかどうか」(27.8％)という回答も多く、単に安さだけでなく自分の生活スタイルに合うかも重要視されていることが分かります。

約54％の人が電力プランを「自分で調べた」と回答

契約するプランを「自分で調べた」と回答した人が53.9％で最も多い結果となりました。電力自由化以降、ユーザー自身がWeb検索や比較サイトを用いて能動的に選ぶスタイルが定着しています。 次いで「家族・友人の紹介」(19.1%)や「不動産会社の紹介」(13%)といった第三者の推奨が続いています。

約8割以上の人が現在の生活に電力プランが合っていると実感

電力プランが現在の生活に大体合っている(87％)、とても合っている(8.7％)と回答した人が大多数を占める結果となりました。一方で、あまり合っていない(4.3％)と回答した人も一定数存在しており、ライフスタイルの変化に応じた見直しの余地がある層も見受けられます。

電力プランの見直しを定期的に行う人は少数

電力プランの見直しをしているかアンケートを実施したところ、「ほとんど見直していない」と回答した人が47％でした。「一度も見直したことがない」と回答した人も13.9%となっており、多くの人が見直しには消極的なことが分かりました。

【調査まとめ】

ライフライン一括手続きサービス「でんきガス.net」

- 全体の約8割が契約中のプランを把握している- 約5割以上が「料金」を重視してプランを選んでいる- プランを自分で調べて選んだと回答した人が約54％- 過半数以上の人が現在の生活に電力プランが合っていると回答- 電力プランの見直しを行う人は少数

でんきガス.net（https://livika.jp/denkigas-net/）は、引っ越しや電力会社の切り替えに伴う電気・ガスの開通手続きをサポートするサービスです。

専門のスタッフが状況やお住まいの地域に合わせて利用可能な電力・ガス会社を提案し、手続きまで一括で対応します。

電気やガスの開通窓口「電気ガス開始受付センター」

電気ガス開始受付センターは、でんきガス.netのサービスを案内・受付する窓口です。電話やWebを通じて、電気・ガスの開通申し込みを承っています。

手続きが手間・連絡先探しが面倒・電話が繋がらないといった負担を減らし、引っ越し時のライフライン手続きをスムーズに進めたい方に利用しやすい条件が整っています。

また、電気は最短即日開通が可能なため、できるだけ早く電気の開通を希望する場合にも便利です。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

電気の節約に関連する記事

LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」

- 電気代の節約方法7選！今すぐ試して家計にゆとりを作ろうhttps://livika.jp/27096/- 北海道電力より安い？北海道電力エリアのおすすめ電力会社をご紹介！https://livika.jp/44356/- 東京電力より安い？東京電力エリアでおすすめの電力会社をご紹介！https://livika.jp/44385/- 中部電力より安い？中部電力エリアでおすすめの電力会社をご紹介！https://livika.jp/44276/- 【節約額1万円!?】関西電力より安い？関西エリアでおすすめの電力会社を紹介https://livika.jp/44329/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

引用に関するお願い

アンケート結果を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

引用方法

「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」または「引用：LIVIKA｜（タイトル）(https://livika.jp/)」

※該当ページのURLをリンクしてください。