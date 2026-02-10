2026年3月3日（火）「Institutional Onchain - RWA & Stablecoins」制度と実装の両面から“オンチェーン金融”の現在地を議論するイベント開催

株式会社DeFimans

株式会社DeFimans（所在地：東京都港区、代表取締役：小野 暢思・佐藤 太思、以下「DeFimans」）は「Institutional Onchain - RWA & Stablecoins」を2026年3月3日（火）に開催いたします。

本イベントは、Japan Fintech Week 2026期間中のサイドイベント（認定手続き中）として、日本市場での事業展開を本格化させる国内外プロジェクトと、国内企業の意思決定層・実務責任者が直接つながる場を提供することを目的としています。

日本語と英語の二言語にて開催し、立食ブッフェとドリンクフリーフロー形式で、プレゼンテーションとネットワーキングを目指した構成となっております。

また、本イベントには、BerachainやHalbornをはじめとする海外プロジェクトがスポンサーとして続々と参加を予定しており、グローバルな視点からの議論が期待されます。

パネルディスカッションや登壇スピーカーに関する詳細については、次回のご案内にてお知らせいたします。

■イベント概要

イベント名：Institutional Onchain - RWA & Stablecoins

日時：2026年3月3日（火）18:00 - 21:00（受付開始 17:30）

会場：東京・銀座（詳細は承認後にご案内）

参加費：無料（事前登録・承認制）

ドレスコード：ビジネスカジュアル

形式：立食ブッフェ＋ドリンクフリーフロー

言語：日本語／英語（バイリンガル）

■こんな方におすすめ- RWA／ステーブルコイン／オンチェーン金融の事業検討を進める企業担当者- 金融×web3領域で国内企業との提携・PoCを探しているプロジェクト- 制度動向と実装の両方を踏まえて事業設計したい方- Japan Fintech Week期間中に、密度の高いネットワーキングをしたい方■イベントスケジュール（予定）

17:30 受付開始

18:00 オープニング・乾杯

18:45 スポンサー・スピーカーセッション

20:00 ネットワーキング

21:00 終了

※内容は一部変更となる場合があります。

参加方法

本イベントは、事前登録・承認制のイベントです。

下記URLのフォームよりお申込みください。

Luma 申込みフォーム :https://luma.com/ipvj7080

Berachainについて

Berachainは、EVMのブロックチェーンであり、Proof of Liquidity（PoL）というコンセンサスアルゴリズムを採用しています。PoLによってネットワーク中のBerachainバリデーターとプロジェクトのエコシステム間に有効なインセンティブを設計し、強いシナジーを生み出すことを目指しています。

公式サイト：https://www.berachain.com/

X：https://x.com/berachain

Halbornについて

大手金融機関やWeb3エコシステムのリーダー企業から信頼を受けるHalbornは、エンタープライズグレードのデジタル資産向けブロックチェーンソリューションを提供する業界最先端の企業です。スマートコントラクト監査、ペネトレーションテスト、各種アドバイザリーサービスをはじめ世界トップクラスのセキュリティソリューションを提供します。

公式サイト：https://www.halborn.com/

株式会社DeFimansについて

株式会社DeFimansはグローバルなフィールドでプロジェクトを手掛けるプロフェッショナルファームです。金融・IT・エンタメ領域を中心とした国内外の多様な産業における新規事業・web3事業の支援にフォーカスしており、戦略策定から実行支援までを一気通貫で手掛けています。また、ステーブルコインの企画や活用戦略の策定、発行に係る実務支援をしております。

代表者：代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思

所在地：東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル9Ｆ

設立：2022年7月

事業内容：

トークノミクス、DeFi、GameFi・ブロックチェーンゲーム、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援

資金調達・資本政策、マーケティング、翻訳等のハンズオン支援、Messari JAPAN運営

公式サイト：https://defimans.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/DeFimans

Medium：https://medium.com/@DeFimans

総合お問合せ：info@defimans.com