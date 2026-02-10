「アンケート調査 × docomoデータ分析」国内最大級のデータに基づいて顧客の解像度を向上～分析費用の実質無償キャンペーンを実施～

株式会社D2C

株式会社 D2C（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡 勇基、以下D2C）は、株式会社NTT ドコモ（以下ドコモ）が提供するインセンティブ型キャリアメール広告「メッセージSポイントプラス」を活用したアンケート調査と、データ分析サービス「docomo data square(R)」（以下「dds」）を利用した docomoデータ分析のパッケージサービスを提供開始いたしました。なお、3月末日まではdocomoデータ分析費用が実質無償となるキャンペーンも実施いたしております。

本サービスは、ドコモのアセットを活用してアンケート調査と分析を一気通貫で実現する高精度顧客理解ソリューションです。「メッセージSポイントプラス」を利用したアンケート調査と、「dds」を利用した1億超(※1)のドコモ会員基盤の多種多様なデータを用いた分析により、顧客を定性＋定量で把握し、顧客の解像度を向上させることが可能です。

本サービスではアンケートと分析を軸に、「定性」＋「定量」双方からのアプローチにより顧客の解像度を向上。ユーザーの「インサイト」と「特徴（デモグラ、興味関心、価値観等）」を明らかにします。また、そこで得たターゲット像を活かし、その後の広告施策における高精度なプランニングと効果最大化を実現します。

◆キャンペーン概要◆

本キャンペーンでご提供する「アンケート調査 × docomoデータ分析」および「分析後の広告配信」のうち、「docomoデータ分析」費用を実質無償でご提供いたします。

■ 商品概要 ：docomo Ad Network(メッセージS_ポイントプラス)×dds分析×広告配信

■ 対象案件 ：全案件（キャンペーン適用可否に関しては、別途審査がございます。）

■ 実施期間 ：2025年12月23日～2026年3月31日 ※ポイントプラス配信期間

■ ご提供枠数：社数制限あり（実施可否ついてはお問い合わせください）

◆POINT◆

1. 見込み顧客層に当てられるセグメント発掘

→見込み顧客がどのような特徴を持っているか把握し、

広告配信の効率がいいセグメントを見つけることができる

2. ユーザーの生の声を知ってクリエイティブやLPに反映

→アンケート調査により、定性的な情報を取得可能。

クリエイティブやLPの訴求にそのまま活用ができる

3. 配信費のみで顧客分析

→自社でデータを収集するには収集・管理・分析するためのツール導入や

施策実施時の人材リソース費用等のコスト問題が発生するため、

それらの費用をかけずに顧客分析ができる

◆キャンペーン概要資料について◆

本キャンペーンの概要をまとめた資料は以下のリンクから無料でダウンロードできます。

本リリースに添付しておりますので、以下よりお気軽にダウンロードください。

キャンペーン概要資料はこちら :https://media.d2c.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/06180647/20260210_%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90%C3%97docomo%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3PKG_%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E8%B3%87%E6%96%99.zip

D2Cでは、今後もクライアント企業の様々な課題に対し、1億超のドコモ会員基盤データに基づく高精度なターゲティングを活かした商品開発に取り組み、広告主の多様なニーズに応えてまいります。

■「メッセージSポイントプラス」とは

2,780万人(※2)のアクティブユーザーに届くdocomo Ad Networkのメール広告「メッセージS」を活用した、インセンティブ型の広告商品です。dアカウントでログインしたユーザーがアンケート回答などを行うことでdポイントを還元し、高いエンゲージメントを実現します。

■「docomo data square(R)（dds）」とは

「docomo data square」とは、ドコモが保有する利用者データとユーザーの属性や行動、興味関心が推定できるAIを組み合わせてターゲットを分析し統計情報を可視化できるサービスです。正確で多彩なドコモデータを活用することで、オンラインとオフラインを統合したデータ分析を実現します。これにより、広告配信前後のプランニングや効果検証、位置情報を活用した特定エリアの人流分析など、企業のマーケティング活動を強力にサポートします。

※1 2025年12月末時点のdポイントクラブ会員数

※2 2025年7月時点。データ提供元「NTTドコモ」

