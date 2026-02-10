日本交通・東京観光タクシーで、ひと足早い“お花見”を　「梅の香タクシー」期間限定運行

日本交通株式会社

日本交通株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：若林泰治、以下日本交通）は、観光タクシー「梅の香タクシー」を昨年に引き続き期間限定運行します。本日2026年2月10日（火）から受付を開始し、2026年2月14日（土）から2026年3月1日（日）まで、1日あたり5台（先着順）限定で運行します。

観光ガイド資格を持つ選抜乗務員が、人混みを避けて快適に、かつ効率よく、知っているようで知られていない都内の梅の名所を案内します。桜の前の一足先のお花見として、ご家族やお友達同士でのお出かけ、大切な方へのプレゼントにおすすめです。

（イメージ）

見て、食べて、多彩な梅を楽しめます

梅は2月上旬から3月上旬までが見ごろで、桜よりも一足早く春の訪れを感じさせてくれます。数多くの品種があり、色とりどりの花がグラデーションをつくるところを楽しめます。多くの種類が一気に咲き、見応えのある期間でご用意しました。

東京都内には数多くの梅の名所があり、各所で「梅まつり」も開催されます。「梅の香タクシー」で手軽に効率よく、梅見スポットを巡ることができます。

さらに、梅にちなんだ和菓子を取りそろえた店舗にもご案内が可能です。お客様のご要望に応じて何店舗かご紹介いたします。季節を感じる和菓子で、味覚でも梅を楽しむことが出来ます。

（イメージ）

観光のプロがご案内！撮影での下車もOK！

日本交通の東京観光タクシーは、選抜された東京観光の専門資格を持つ日本交通のＥＤＳ（エキスパート・ドライバー・サービス）(R)観光担当乗務員が、都内の名所を貸切タクシーでご案内するサービスです。

お客様のご予定に合わせて、ご希望のスポットやショップ、プロの観光乗務員がおすすめするスポットを巡るコースを組み立て、ご案内します。下車してお気に入りの場所へ立ち寄ることも柔軟に対応します。お申し付けいただければ、乗務員がカメラマン役となって、思い出作りのお手伝いをします。

（イメージ）

タクシーならではの機動性とプライベート空間で、快適なひと時を！

観光タクシーなら天候や気温に左右されず、プライベートな空間から快適に梅見をお楽しみいただけます。またドアtoドアで動くことができ、自家用車やレンタカーのような手間や駐車場の心配もありませんので、移動のストレスが軽減できます。小さなお子様を連れたご家族やお身体の不自由な方にも最適です。

日本交通では、空気清浄機、空気清浄度モニター、飛沫防止シールドを装備した「ニューノーマルタクシー」で運行しますので、感染症や花粉症の対策としても安心です。

サービス概要

予約開始日： 2026年2月10日（火）

運行期間： 2026年2月14日（土）～2026年3月1日（日）（予定）

9:00～14:00のご出発をおすすめしております。

発着地： 出発地または最終到着地は東京23区・武蔵野市・三鷹市に限ります。

コース例： 東京駅 ～ 亀戸天神社 ～ 湯島天神 ～ 小石川後楽園 ～ 東京駅

※事前にお客様のご要望をお伺いして運行コースを作成します。

料金： 3.5時間21,110円～／1台、以降30分毎に2,950円（消費税込み）

※有料道路料金、駐車料金、施設入場料、お食事代等はお客様のご負担となります。

車種： ジャパンタクシー（乗客定員４人）、

またはエスクァイア、アルファード､ノア（乗客定員６名）

※原則として車種はお選びいただけません。

運行台数： 1日あたり5台まで

予約方法： EDSホームページまたはお電話にて申し込みください。

HPお申し込みページ http://www.nikkotaxi.jp/sightseeing/request

※お申し込みフォーム「その他」欄に、「梅の香タクシー希望」とご記入ください。

お申し込みダイヤル 050-3160-4453（受付時間：平日9時～17時）

留意点：

※英語での対応も可能です。お気軽にお問い合わせください（別途お見積もり）。

※アルファードは料金が異なります。4名以上でのご利用を希望される場合は、事前にご相談ください。

※梅の開花状況や天候にかかわらず、ご予約いただいた運行は実施することを基本とします。梅の開花予想を勘案して企画しておりますが、急な天候・気温の変化等によりお客様のご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

※訪問予定地はすべての観光をお約束するものではありません。当日の混雑状況、進行具合、気象条件などによりお客様とご相談のうえルートを変更する場合もございますので予めご承知おきください。

※詳細はホームページもご覧ください。 https://www.nikkotaxi.jp/sightseeing/umenoka

日本交通 ＥＤＳ（エキスパート・ドライバー・サービス）(R)について： https://www.nikkotaxi.jp/