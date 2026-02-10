【新ブランド】シングルボタニカル・コーディアル「PARAGON(パラゴン)」日本上陸。ホテレス2026にて初披露＆豪華ゲストによる限定ドリンク提供も。

日仏貿易株式会社

日仏貿易株式会社（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長 ギヨーム・カルー）は、ノンアルコールシロップブランドMONIN(モナン)と、モダンカクテルシーンを牽引するバーテンダー Alex Kratena氏とのコラボレーションによって生まれたシングルボタニカル・コーディアル「PARAGON（パラゴン）」の取り扱いを開始いたします。

PARAGON PEPPER COLLECTION

PARAGONは、世界各地の辺境地域で育つ希少な植物に焦点を当て、その複雑な香味を最大限に引き出したコーディアルです。素材の個性と背景を重視し、ドリンクづくりに携わるプロフェッショナルの創造性を刺激する新たな表現の可能性を提案します。

シリーズ第1章となる「ペッパー・コレクション」では、ペッパー＆ペッパーベリーにフォーカス。以下の3種をラインアップしています。

・ネパール産 ティムールベリー：グレープフルーツペッパーとも呼ばれる爽やかな柑橘の香りが特徴

・カメルーン産 ホワイトペンジャペッパー：アニマルノートが印象的な、世界最高級クラスの胡椒

・エチオピア産 ルーベリー：コヘンルーダと呼ばれる植物。エキゾチックフルーツを思わせる香り立ち

原料の持つ風味を最大限に引き出すため、超臨界CO2抽出、インフュージョン、蒸留など複数の抽出技術を組み合わせて使用。さらに2種のacid(酸)をベースとし、クエン酸が爽やかな第一印象を、乳酸が長く豊かな余韻をもたらします。

ブランドムービー：https://www.youtube.com/watch?v=Ma9hTD-Bebw

ホテルレストランショー2026にてお披露目

2月17日(火)より東京ビッグサイトで開催される「国際ホテルレストランショー2026」では、日仏貿易のブースにてブランド紹介と各種試飲提供を予定。さらに2月17日(火)～19日(木)の3日間、ゲストバーテンダー＆バリスタによるPARAGONを用いたオリジナルドリンクの制作デモンストレーションを実施し、使用方法をご紹介いたします。

【PARAGON GUEST SHIFT@HCJ2026】

■日時：2月17日(火)～19日(木) 午前の部 11:00-12:30／午後の部 13:30-15:00

※最終日2月20日(金)はゲストイベントはございません。

※提供可能数に限りがございます。材料がなくなり次第終了となります。

■会場：東京ビッグサイト 東6ホール E6-C18（日仏貿易ブース）

■ゲスト・提供カクテル：下記

2月17日(火) バリスタ日本チャンピオン・石谷 貴之 氏

「Ruta Amber」（パラゴン ルーベリー使用/ノンアルコール）

2月18日(水) ヒルトン成田ヘッドバーテンダー・宮地 信吾 氏

「Ti amour」（パラゴン ティムールベリー使用/アルコール有）

2月19日(木) Newjackヘッドバーテンダー・安孫子 優 氏

「Paragon Mineral Garden」（パラゴン ホワイトペンジャペッパー使用/ノンアルコール）

【ホテルレストランショー2026】

日程：2026年2月17日(火)～20日(金) 10:00～17:00(最終日16:30まで)

会場：東京ビッグサイト

ホームページ：https://hcj.jma.or.jp/

※事前にご来場登録が必要となります。上記ホームページよりご確認ください。

※本展示会は業界関係者向けの商談を目的とした専門展示会です。一般の方はご入場いただけません。

商品紹介

商品名 ：パラゴン ティムールベリー／ホワイトペンジャペッパー／ルーベリー

原材料名 ：砂糖／乳酸、クエン酸、香料

内容量 ：485ml

発売予定時期 ：2026年夏

※全国の業務用ルートを中心に販売予定

企業情報

【MONIN(モナン)】

1912年、フランス・ブールジュで誕生したモナンは、150ヶ国以上のカフェ、レストラン、バー、ホテル、ベーカリーで愛用される、ノンアルコールシロップのインターナショナルブランドです。

現在はフランス本社をはじめ、アメリカ、 アラブ首長国連邦、イギリス、マレーシア、中国、インド、ブラジル、ドイツ、ベトナムに拠点を設置。多様な文化や人々の経験からインスピレーションを得て、常に新たな価値を生み出しています。昨今では、健康志向やクリーンラベル需要、サステナビリティへの関心の高まりなど、時代の変化に合わせた商品開発・改善にも積極的に取り組んでいます。よりナチュラルな味わいと色合いを求め、フルーツやフラワーなど自然由来のエキスの使用率向上に努めているほか、糖類とカロリーを抑えたシュガーフリーシリーズを展開するなど、新しいライフスタイルに寄り添った提案を実現しています。

【日仏貿易株式会社】

MONINおよびPARAGONの正規輸入代理店

所在地 : 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス

代表者 : 代表取締役 ギヨーム・カルー

設 立 :1954年5月31日

事業内容 : 食品、食品原料、飲料などの輸入販売

URL : https://www.nbkk.co.jp