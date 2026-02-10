【楽天ショップ・オブ・ザ・マンス受賞】WHITH WHITE（フィスホワイト)が2025年12月度の月間MVPに選出！

イルミルド株式会社

化粧品の企画販売を手掛けるイルミルド株式会社（本社：大阪市北区）が展開する、美白*²を徹底的に追求した化粧品ブランド「WHITH WHITE（フィスホワイト）」は、日本最大級のショッピングモール「楽天市場」において、2025年12月度の楽天ショップ・オブ・ザ・マンス「ダイエット・健康」のジャンル賞に選ばれました。

*¹販売期間2017年７月～２０２５年７月 *²メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

■「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」とは

「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」は、楽天市場に出店する約57,000店舗の中から、お客様からの評価、売上、注文明細などを総合的に評価し、その月の「ベストショップ」を選出する栄誉ある賞です。

特に12月度は、一年で最も盛り上がりを見せる「楽天スーパーSALE」やギフト需要が重なり、非常に競争が激しい月。その中でフィスホワイトが選出されたことは、製品のクオリティに加え、迅速な発送や丁寧なカスタマー対応といった「ブランドへの信頼」が高く評価された結果と考えております。

楽天ショップ・オブ・ザ・マンス

https://event.rakuten.co.jp/somshop/2026/0126/index.html(https://event.rakuten.co.jp/somshop/2026/0126/index.html)

■ 受賞の背景：フィスホワイトが選ばれる理由

フィスホワイトは、「誰にも染めさせない、私だけの白」をコンセプトに、日本人の肌質に合わせた黄金比での成分配合にこだわった、日本生まれの美白*化粧品ブランドです。

WHITH WHITE（フィスホワイト）

- 「おはよう」から「おやすみ」まで。トータルケアの実現スキンケアだけでなく、ボディケア、オーラルケアまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う充実のラインナップが、まとめ買いやリピート購入に繋がりました。- ギフト需要の拡大洗練されたモノトーンのパッケージデザインが、クリスマスや年末年始のギフトとしても選ばれました。特に、上質な香りで空間を彩る「ルームフレグランス」は、自分へのご褒美だけでなく、友人や家族へのプレゼントとして支持を獲得。- 専門家の手による、こだわり抜いた成分余分なものを入れず、必要な成分だけを厳選。医薬部外品を中心とした「目に見える手応え」が、レビュー評価に繋がりました。*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

「誰にも染めさせない 私だけの白」

その肌も、身体も、すべてあなたのものだから。

強くて美しいあなたのための、徹底的に美白・美肌にこだわった化粧品、

それがWHITH WHITEです。

- 公式HP：https://www.whithwhite.jp/- 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/whithwhite/- Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/WHITHWHITE/page/EED9AC5C-DB9D-4AFE-A406-E5F6AC859361

＜お客様からの商品のお問い合わせ先＞

お客様コールセンター：06-7638-6623（平日10：00～17：00 土日祝除く）

＜本件に関するマスコミからのお問い合わせ先＞

MAIL：pr@elumild.com

大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル6階

URL：http://elumild.com