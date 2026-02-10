難溶性素材の水溶化技術と受託加工をご紹介します！「食品開発展プレゼンフォートナイト2026 冬」でオンデマンド配信

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2026年2月16日(月)から3月2日(月)まで開催される食品の研究開発者・品質管理者向けのオンラインイベント「食品開発展プレゼンフォートナイト 2026 冬」でプレゼンテーションを行います。

CBDやBCPといった難溶性素材の水溶化事例をはじめ、多様な機能性素材の水溶化やエキス抽出・粉末化が可能な受託加工設備、品質評価機器などお客さまのニーズに応える当社の技術をご紹介します。

CBD：カンナビジオール、BCP：β-カリオフィレン

展示会概要

1. 展示会名 食品開発展プレゼンフォートナイト 2026冬

https://hijapan.info/search/

(費用は無料です。参加には会員登録が必要です。)

2. 配信期間 2026年2月16日（月）～ 3月2日（月）

3. 開催場所 食品開発展オンライン

4. 配信形態 オンデマンド配信

5. 当社発表タイトル 「難水溶性素材の水溶化受託加工～水溶化？それ結構自信あります！～」

（約20分）

6．視聴 URL https://hijapan.info/search/index.php/2026/01/15/202612045701od/

発表者 ライフサイエンス本部 研究部 岡部 昇悟

■発表内容

当社は界面活性剤技術を活用し、CBD などの難溶性素材の水溶

化（可溶化）に取り組んでいます。これにより、オイル製品が主

流のCBD 製品において、高濃度の水溶性製剤を調製することが可

能となりました。この技術を基に、多様な機能性素材の水溶化や、

エキスの抽出・粉末化の受託事業を強化します。ラボ試作からス

ケールアップ試作まで幅広く対応し、多様なニーズに応える革新

的なソリューションを提供するとともに、お客さまの商品開発を

サポートします。ぜひご注目ください。

