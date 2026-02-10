難溶性素材の水溶化技術と受託加工をご紹介します！「食品開発展プレゼンフォートナイト2026 冬」でオンデマンド配信
第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2026年2月16日(月)から3月2日(月)まで開催される食品の研究開発者・品質管理者向けのオンラインイベント「食品開発展プレゼンフォートナイト 2026 冬」でプレゼンテーションを行います。
CBDやBCPといった難溶性素材の水溶化事例をはじめ、多様な機能性素材の水溶化やエキス抽出・粉末化が可能な受託加工設備、品質評価機器などお客さまのニーズに応える当社の技術をご紹介します。
CBD：カンナビジオール、BCP：β-カリオフィレン
展示会概要
1. 展示会名 食品開発展プレゼンフォートナイト 2026冬
https://hijapan.info/search/
(費用は無料です。参加には会員登録が必要です。)
2. 配信期間 2026年2月16日（月）～ 3月2日（月）
3. 開催場所 食品開発展オンライン
4. 配信形態 オンデマンド配信
5. 当社発表タイトル 「難水溶性素材の水溶化受託加工～水溶化？それ結構自信あります！～」
（約20分）
6．視聴 URL https://hijapan.info/search/index.php/2026/01/15/202612045701od/
発表者 ライフサイエンス本部 研究部 岡部 昇悟
■発表内容
当社は界面活性剤技術を活用し、CBD などの難溶性素材の水溶
化（可溶化）に取り組んでいます。これにより、オイル製品が主
流のCBD 製品において、高濃度の水溶性製剤を調製することが可
能となりました。この技術を基に、多様な機能性素材の水溶化や、
エキスの抽出・粉末化の受託事業を強化します。ラボ試作からス
ケールアップ試作まで幅広く対応し、多様なニーズに応える革新
的なソリューションを提供するとともに、お客さまの商品開発を
サポートします。ぜひご注目ください。
【本リリースについてのお問い合わせ先】
第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR 部
TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp
コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp
〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2