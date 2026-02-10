難溶性素材の水溶化技術と受託加工をご紹介します！「食品開発展プレゼンフォートナイト2026 冬」でオンデマンド配信

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2026年2月16日(月)から3月2日(月)まで開催される食品の研究開発者・品質管理者向けのオンラインイベント「食品開発展プレゼンフォートナイト 2026 冬」でプレゼンテーションを行います。


CBDやBCPといった難溶性素材の水溶化事例をはじめ、多様な機能性素材の水溶化やエキス抽出・粉末化が可能な受託加工設備、品質評価機器などお客さまのニーズに応える当社の技術をご紹介します。


CBD：カンナビジオール、BCP：β-カリオフィレン



展示会概要 　


1. 展示会名 　　 食品開発展プレゼンフォートナイト 2026冬


　　　　　 https://hijapan.info/search/


　　　　　　　 (費用は無料です。参加には会員登録が必要です。)


2. 配信期間 　　　 2026年2月16日（月）～ 3月2日（月）


3. 開催場所　　　　　食品開発展オンライン


4. 配信形態　　 　　 オンデマンド配信


5. 当社発表タイトル　「難水溶性素材の水溶化受託加工～水溶化？それ結構自信あります！～」


　　　　　　　　　　（約20分）


6．視聴 URL　　　　　https://hijapan.info/search/index.php/2026/01/15/202612045701od/





発表者 ライフサイエンス本部 研究部 岡部 昇悟

■発表内容


当社は界面活性剤技術を活用し、CBD などの難溶性素材の水溶


化（可溶化）に取り組んでいます。これにより、オイル製品が主


流のCBD 製品において、高濃度の水溶性製剤を調製することが可


能となりました。この技術を基に、多様な機能性素材の水溶化や、


エキスの抽出・粉末化の受託事業を強化します。ラボ試作からス


ケールアップ試作まで幅広く対応し、多様なニーズに応える革新


的なソリューションを提供するとともに、お客さまの商品開発を


サポートします。ぜひご注目ください。








【本リリースについてのお問い合わせ先】


第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR 部


TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp


コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp


〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2