種から花へ、春の訪れを描く CHARLES & KEITH SPRING 2026 COLLECTION

CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、SPRING 2026 COLLECTIONを、ブランド公式オンラインストアおよび全国のストアにて順次発売中です。

本コレクションは、種が芽吹き、花を咲かせるまでの自然のリズムから着想を得て、成長や変化の美しさをしなやかに表現しています。2026年春のキャンペーンテーマ「RHYTHM OF SEED - THE DANCE OF BLOOMS」のもと、変わり続ける時代の中で自分らしくあり続けることを軸に、静かでありながら力強い自然の変化を、軽やかで洗練された都会的なスタイルで描いたコレクションです。

春の訪れを軽やかに表現したBlossom Capsuleは、ツルを思わせるストラップディテールや、軽やかなバケットバッグ、ショルダーバッグ、花びらの動きを想起させる立体的なフットウェアなど、自然の美しさを繊細に映し出しています。ピンクやグリーンをキーカラーに、みずみずしくやわらかな色合いで展開され、フラワーモチーフの表情をより一層引き立てます。ローズやチューリップ、愛らしいベアモチーフのフローラルチャームも揃い、スタイリングにさりげないアクセントを添えます。

一方、洗練されたシルエットと実用性を兼ね備えたScottie（スコッティ）シリーズは、象徴的なパドロックモチーフを通して、変化の中にあっても揺るがない強さを表現しています。ダッフルバッグや2サイズ展開のトートバッグ、バケットバッグなど、日常のさまざまなシーンに寄り添うアイテムを展開。サイドの留め具によって収納力を変えられるなど、日常使いにうれしい機能性も備えています。

SPRING 2026 COLLECTIONは、チャールズ&キース公式オンラインストア（https://charleskeith.jp）および全国のストアにて、順次展開しています。

Mabel マベル サテン フラワーモチーフ ルーシュハンドルホーボバッグ / 12,900円Mabel マベル フラワーシェイプ ショルダーバッグ / 9,900円、リサイクルポリエステル フラワー トングサンダル / 10,900円リサイクルポリエステル フラワーヒール アンクルストラップパンプス / 12,900円Mabel マベル フラワーシェイプ ショルダーバッグ / 9,900円、リサイクルポリエステル フラワーヒール アンクルストラップパンプス / 12,900円リサイクルポリエステル フラワー トングサンダル / 10,900円リサイクルポリエステル フラワー トングサンダル / 10,900円リサイクルポリエステル フラワーヒール アンクルストラップパンプス / 12,900円Scottie スコッティー ボウリングバッグ / 14,900円、バッグチャーム / 各3,900円Scottie スコッティー ボウリングバッグ / 14,900円、Camila カミラ スクエアメリージェーンフラット / \ 8,900

※価格はすべて税込

■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。

https://charleskeith.jp