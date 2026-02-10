人的資本の国際規格『ISO 30414』認証の武蔵野が、中小企業の『右腕不足』を解消。4月より新セミナー「次世代経営幹部セミナー」を開講

株式会社武蔵野

■ 背景：なぜ今、幹部の「情報マネジメント力」が問われるのか

昨今急速な生成AIの普及に伴い、現場と経営層の間のデジタル格差、いわゆる「世代間ギャップ」が組織の意思決定を遅らせる要因となっています。多くの中小企業経営者が「社長の決断を支える右腕がいない」「現場の状況が正しく報告されない」という悩みを抱えています。

こうした課題を解決するため、株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）は、最新のITスキルと武蔵野流のリーダーシップを融合させた2日間の「次世代経営幹部セミナー」を2026年4月より開催いたします。本セミナーは、株式会社武蔵野の会員制度である経営者アカデミー(R)会員様限定のセミナーです。

■ 本セミナーの3つの特徴

当社は、2025年12月、人的資本に関する情報開示の国際規格「ISO 30414」の認証を正式に取得いたしました。

本セミナーは、国際基準で証明された「組織文化の可視化」や「生産性向上」の具体的知見に基づき、根拠のある次世代リーダー育成手法を学ぶことができます。

１.実践的マネジメントスキルの総合的習得

国際規格「ISO 30414」に裏打ちされた人的資本マネジメントの理論をベースに、経営幹部として必須の「判断基準」と「部下指導」のスキルを体系的に習得します。

単なる知識の習得に留まらず、現場での再現性を追求したワークを通じて、組織の実行力を即座に引き上げる実践的なマネジメント力を養います。

２.社長の即断即決を支える「情報マネジメント・報告術」の習得

最新の「生成AI」や「Looker Studio」による業務可視化を牽引してきた講師が登壇。現代のビジネス環境で必須となるデジタル関連スキルを習得し、組織の「DX」を推進します。「情報マネジメント」を通じて、経営者が迅速かつ正確に判断を下せるための報告・分析能力を養います。これにより、社長の決断から現場の完了までのスピードを劇的に高めます。

３.半年間の実行計画書による「実践力」の担保

受講者が自社の業務で成果を出すための「具体的なアクションプラン」を作成。

半年間のフォローアップを含む実践的なカリキュラムで、形骸化させない実行力を養います。

■ セミナー開催概要

セミナー名：次世代経営幹部セミナー

開催日程：2026年4月6日（月）～7日（火）初開講

会場：株式会社武蔵野セミナールーム（新宿・中野）

講師：

・久木野厚則 ／ 株式会社武蔵野 Musashino AI事業部 本部長

・片山敏 ／ 株式会社武蔵野 Kimete事業部 HRサポート 部長

・米田三冬 ／ 株式会社武蔵野 Kimete事業部 経営管理グループ 次長

■株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp