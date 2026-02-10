【観戦チケット即日完売】「新しい物語が、ここから。」INTLOOPグループレディースカップ、大会当日はドローンLIVE配信、3月1日ＢＳ日テレ放送決定

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下 INTLOOP）は、2026年2月15日（日）・16日（月）に平川カントリークラブ（千葉県）で開催する独立トーナメント「INTLOOPグループレディースカップ」について、大会当日のドローンLIVE配信および、ＢＳ日テレでの放送スケジュールが決定したことをお知らせいたします。

本大会は、ツアー開幕直前に開催される、若手女子プロゴルファーのための実戦の舞台です。優勝者には、賞金総額4億円大会「EARTH MONDAMIN CUP」への出場権が授与され、選手にとってはその後のキャリアへと続く物語の扉を開く2日間となります。

2026年大会では、クラウドファンディングを通じて初の有観客開催を予定していますが、観戦枠50名は募集開始後、即日で完売となりました。現地に足を運べなかった多くのファンの皆さまにも、選手たちの挑戦と、その瞬間に生まれる“新しい物語”を届けるべく、大会公式InstagramでのドローンLIVE配信および、ＢＳ日テレでの特別番組放送を実施いたします。

■観戦チケットは即日完売 ―期待が集まる2026年大会

本大会はこれまで無観客で開催してきましたが、2026年大会ではクラウドファンディングを活用し、有観客での開催を実現しました。クラウドファンディングのリターンとして50名限定で観戦チケットを準備いたしましたが、募集開始後すぐに完売となり、未来のスターが生まれる瞬間を現地で観戦したいという高い期待が寄せられました。

■ドローンLIVE配信でお届けする「新しい物語」

大会2日目（最終日）となる2月16日（月）には、大会公式Instagramにて、ドローンを活用したLIVE配信を実施します。MC映像・定点カメラ映像・選手情報・ドローンレーサー元日本代表 横田 淳氏（株式会社ドローンエンタテインメント）によるドローン映像を組み合わせた2画面分割の縦型配信により、選手たちの一打一打を、これまでにない視点でお届けします。

【LIVE配信予定日時】

開始：2月16日（月）8:15

終了：2月16日（月）15:00

【LIVE配信アカウント】

INTLOOPグループレディースカップ【公式】：https://www.instagram.com/ladiescup_intloop/

【LIVE配信予定内容】

MC：Yoshimi.（Instagramアカウント：https://www.instagram.com/golf_yoshimi/）

- オープニング- 1番ホール物語の幕開けとなる各選手のティーショットを映し出します- 8番ホールドローンと定点カメラを組み合わせ、緊張感あふれるグリーン周りの攻防を立体的に表現します- 18番ホール優勝争いの組を中心に、未来へ続く一打が刻まれる瞬間を臨場感たっぷりに配信します

※配信時間および内容は、当日の状況により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■ＢＳ日テレ放送・TVer配信スケジュール

大会の模様は、後日ＢＳ日テレにて特別番組として放送されます。また、TVerでの見逃し配信も予定しています。

ＢＳ日テレ放送

- 放送日：2026年3月1日（日）- 時間：15:00～16:00

TVer配信

■出場選手一覧（五十音順・2月9日時点）

- 配信開始：2026年3月2日（月）0:00- 配信期間：1週間

青木 香奈子/池羽 陽向＊/河村 来未/木村 円＊/清本 美波/倉林 紅＊/桑山 紗月/小暮 千広/

佐田山 鈴樺＊/須江 唯加/高久 みなみ/高田 菜桜＊/高橋 しずく/田村 萌来美＊/鶴瀬 華月/手束 雅/

寺岡 沙弥香/中澤 瑠来＊/鳴川 愛里＊/成澤 祐美/永嶋 花音/永田 加奈恵 /西澤 歩未/橋添 穂/

平塚 新夢/福田 萌維/藤井 美羽/古家 翔香/前多 愛＊/政田 夢乃/松原 柊亜＊/皆吉 愛寿香/村上 瑞希/

森 彩乃/森村 美優＊/山口 すず夏/山下 心暖/横山 翔亜＊/横山 珠々奈＊/吉川 桃/吉澤 柚月

＊：2026年ルーキー選手

■挑戦の一打が、次の物語への扉をひらく

「INTLOOPグループレディースカップ」は、ツアー開幕直前という特別なタイミングに、若手女子プロゴルファーが自身の可能性と向き合い、次のステージへと続く物語を描く舞台です。

2026年大会のメインコピーである 「新しい物語が、ここから。」 は、まさに本大会の価値を象徴しています。

■大会概要

大会名：INTLOOPグループレディースカップ

日程：2026年2月15日（日）～2月16日（月）

15日 プロアマ大会（トーナメント1日目） ※プロアマ形式でプロは本戦1日目

16日 トーナメント最終日

会場：平川カントリークラブ（千葉県）

賞金：賞金総額1,500万円／優勝賞金300万円

※優勝者にはアース製薬株式会社主催「EARTH MONDAMIN CUP」への出場権授与

出場人数：JLPGA会員 プロ41名（予定）

主催：INTLOOP株式会社

大会特設ページ：https://www.intloop.com/intloop-ladies-cup/lp/2026/

■参考情報

ＢＳ日テレ YouTube（昨年大会アーカイブ）：

https://www.youtube.com/watch?v=6cT5XRN4Ny8&t=1459s(https://www.youtube.com/watch?v=6cT5XRN4Ny8&t=1459s)

2025大会開催背景・コンセプト：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000023636.html

2025大会結果レポート：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000023636.html

2026年大会開催決定・協賛企業一覧：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000023636.html

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約53,000名（2025年10月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

本プレスリリースに関するお問い合わせ

INTLOOP株式会社 広報事務局 担当：飯田・木村

メール：pr@intloop.com 電話：03-5544-8040