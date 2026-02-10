Epic Games Store 冬のセール2026が開催！

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、Epic Games Store2025の総括(https://store.epicgames.com/ja/news/epic-games-store-2025-year-in-review?lang=ja)において、同ストアでのプレイヤー支出が前年比57％増の4億ドルとなり、過去最高を記録したことを発表しました。これに続き、Epic Games Storeでは本日より「Epic Games Store 冬のセール 2026」を開始します。

本セールでは、『Marvel's Spider-Man: Miles Morales(https://store.epicgames.com/en-US/p/marvels-spider-man-miles-morales)』『黒神話：悟空(https://store.epicgames.com/en-US/p/black-myth-wukong-87a72b)』『Herdling(https://store.epicgames.com/en-US/p/herdling-2314b8)』『Viewfinder(https://store.epicgames.com/en-US/p/viewfinder-61691c)』をはじめとするAAAタイトルから注目のインディー作品まで、数千本のゲームを特別価格で提供します。

Epic Games Storeでは、業界をリードする条件として、各製品の年間純収益の最初の100万ドルについて開発者が100％を受け取ることが可能(https://store.epicgames.com/en-US/news/new-epic-games-store-webshops-and-revenue-share-update)です。さらに、プレイヤーは購入ごとにEpic報酬を獲得でき、より高い価値を得ながら、自身が支持する開発者に直接還元できる仕組みを整えています。

Epic Games Store 冬のセール2026(https://store.epicgames.com/en-US/sales-and-specials/winter-sale)は2月24日午前1時（日本時間）まで実施されます。セールの詳細はブログ(https://store.epicgames.com/ja/news/epic-games-winter-sale-2026-buyers-guide?lang=ja)をご覧ください。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。

また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.comをご覧ください。