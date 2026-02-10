“ロックバンド”姿のドズル社が登場！「カラオケまねきねこ」コラボ第2弾、全国で2月10日(火)スタート

株式会社ドズル

株式会社ドズル（所在地：東京都港区、代表取締役社長：ドズル）は、日本最大級の店舗数を誇る「カラオケまねきねこ」と、ゲーム実況グループ「ドズル社」によるコラボレーション企画第2弾を、2026年2月10日(火)より全国店舗で開催します。

今回は「ロックバンド」をテーマに、クールなライブ衣装に身を包んだドズル社メンバーが「カラオケまねきねこ」に登場！

メンバーをイメージしたコラボドリンクや描き下ろしイラストを使用した限定グッズの販売、カラオケ歌唱キャンペーンを実施します。

開催情報

■開催期間

2026年2月10日(火)13:00～2026年3月29日(日)

■場所

全国のカラオケまねきねこ 対象店舗

※コラボ内容によって対象店舗が異なります。詳細は特設サイトよりご確認ください。

■特設サイト

https://collabo.karaokemanekineko.jp/list/dozle2

１.コラボドリンク＆フード

今回の描き下ろしイラストでドズル社メンバーがそれぞれ担当している楽器や、各メンバーをイメージした個性豊かなコラボドリンクが登場！

また、グループの絆やライブの熱気を表現したスペシャルメニューも販売します。

■コラボドリンク［全5種／ノンアルコール］各700円（税込）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/196_1_1879be1ef36cfb3f285c9edbf5db6427.jpg?v=202602101051 ]

■スペシャルメニュー 各900円（税込）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/196_2_4d76a8a3781861da0d9685e4dfd0c233.jpg?v=202602101051 ]

■限定ノベルティ

各メニューをご注文毎に、以下のコラボ限定特典をプレゼントします。

＜ドリンク注文特典＞

コラボドリンク1杯ご注文につき「オリジナルコースター［全10種］」をランダムで1枚

＜スペシャルメニュー注文特典＞

スペシャルドリンクまたはフード1品ご注文につき「限定ブロマイド［全7種］」をランダムで1枚

※コラボ期間内であっても、特典は無くなり次第終了となる場合がございます。

※コラボメニューのご購入はカラオケ利用中に限ります。

※コラボメニューは1度のご注文につき5点までとさせていただきます。

上記杯数にて、複数回ご注文いただくことは可能でございます。

２.オリジナルコラボグッズ

ロックバンドスタイルの描き下ろしイラスト（等身・ミニキャラ）を使用した、多彩なアイテムを販売します。

■店舗販売

2026年2月10日(火) 13:00より販売開始

※対象店舗は特設サイトをご確認ください。

※ご購入はカラオケルーム利用中のお客様に限ります。

■受注販売

2026年2月10日(火)13:00～2026年3月1日(日)23:59

■販売サイト

まねきねこ公式オンラインショップ

https://karaokemanekineko-onlineshop.com/shop/default.aspx?utm_source=Collab&utm_medium=HP&utm_campaign=gnosia-anime(https://karaokemanekineko-onlineshop.com/shop/default.aspx?utm_source=Collab&utm_medium=HP&utm_campaign=gnosia-anime)

■店舗販売グッズ ラインナップ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/196_3_6f8924d39556363d8e0484c25b62adf1.jpg?v=202602101051 ]

■通販限定グッズ ラインナップ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/196_4_2dfe453bb68098043ac7e0e155c11642.jpg?v=202602101051 ]

※通販限定のラッピングナチュラルウォーター1本ご購入につき「オリジナルコースター［全10種／ランダム］を1枚プレゼントします。

３.カラオケ歌唱キャンペーン

期間中、指定の課題曲を歌唱して応募すると「オリジナル待ち受け画像［全5種］」がもらえるキャンペーンを実施します。詳細は画像をご確認ください。

※歌唱キャンペーンご希望の方は、必ず受付時に希望の旨お申し付けください。

※待ち受け画像の加工及び再配布は禁止です。個人でお楽しみください。

また、ダウンロード方法はご使用の端末の利用方法に沿ってご使用ください。

※JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAXが対応機種となります。

※「まとめて予約」機能で予約された場合は対象になりません。

※アプリVer4.4.1以上が対象です。

ドズル社について

医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は265万人（2026年2月時点）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都品川区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。