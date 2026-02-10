スキマバイトアプリ『シェアフル』、ポイ活機能「シェアフルmembers」を「シェアフルポイント」へ名称変更

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、『シェアフル』アプリ内で提供しているポイ活機能「シェアフルmembers」を「シェアフルポイント」へ名称変更するとともに、大型アップデートとしてゲーム・クイズ機能を追加したことをお知らせします。

本アップデートにより、ユーザーは日常のスキマ時間に、より直感的かつ楽しくポイントを獲得できるようになり、継続的な利用体験の向上を目指します。

◼︎背景

当社が提供する『シェアフル』アプリ内のポイ活機能「シェアフルmembers」は、2023年1月のリリース以降、多様な就業形態ではたらくユーザーに向けて、就業機会の提供にとどまらない価値創出を目的に展開してきました。

歩数に応じてポイントを獲得できる「歩いてポイ活」をはじめ、スクラッチやアンケート回答などを通じて、獲得したポイントを電子マネーへ交換できる仕組みを提供し、就業以外のスキマ時間においても『シェアフル』を活用できる体験を拡充してきました。

近年、はたらき方や生活スタイルが多様化する中で、就業の有無にかかわらず、日常の中で得られる「価値」や「実感」を重視するニーズが高まっています。こうした背景を踏まえ、当社では、スキマ時間そのものを有効活用し、より多様な場面でポイント価値を提供できる仕組みの強化が必要であると考えました。

◼︎GMOメディア株式会社との連携による大型アップデートについて

このたび、ポイントサービスおよびゲームコンテンツ領域において豊富な実績を有するGMOメディア株式会社と連携し、「シェアフルmembers」の大型アップデートを実施しました。

GMOメディア株式会社は、ポイント連携型のカジュアルゲームやデジタルコンテンツを提供する「かんたんゲームボックス byGMO」などを通じて、ユーザーが楽しみながらポイントを獲得できる体験設計に強みを持っています。本連携では、同社の知見を活かし、就業以外のスキマ時間においてもポイントを獲得し、電子マネーへ交換できる新たな体験価値の提供を目指しています。

あわせて、より多くの方に機能の価値を直感的に理解いただけるよう、ポイ活機能の名称を「シェアフルmembers」から「シェアフルポイント」へ変更しました。

◼︎新機能の概要

（アプリ内「シェアフルポイント」画面）

ゲームで獲得したポイントは、ほかの機能同様に「なんでもギフト」を使って電子マネーに交換することが可能です。

- ミニゲーム形式で誰でも気軽に利用可能- 毎日参加でき、ゲームやクイズをプレイすることでポイントが獲得可能

（機能イメージ）

◼︎ラインナップ

- かんたんゲーム- クイズ- 歩数- スクラッチ- チャレンジ- 友達紹介- 交換所- キャリア （※シェアフルエージェントに連携、正社員のお仕事のご相談が可能）

◼︎アップデートのねらい

本アップデートでは、ゲーム・クイズ機能を新たに追加し、日常のちょっとしたスキマ時間を活用して楽しみながらポイントを獲得できる仕組みを整えています。獲得したポイントは従来同様、電子マネーへ交換可能であり、就業以外の生活シーンにおいても実感できる価値提供の強化を図っています。

当社は今後も、『シェアフル』を通じて「はたらく」ことを軸にしながら、日常生活全体に寄り添うサービス体験の拡充を進めてまいります。

■GMOメディアについて＜ https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/) ＞

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を、ポイ活サイトやゲームプラットフォームサイト、プログラミング教育ポータルサイトなど様々な業界で展開しています。さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築・運営を支援する「GMOリピータス」と成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン byGMO」など提携パートナーの収益化のサポートも行っています。

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,100万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2025年10月時点）

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。