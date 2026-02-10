【イベントレポート】2月10日は「トムとジェリー」の誕生日！バースデー記念ファンイベントを初開催！トムジェリファンの兼近大樹（EXIT）がサプライズ登場したこの日だけの特別な誕生日会の模様をお届け！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、2月10日の「トムとジェリー」の誕生日を前に、ファンと一緒にお祝いするのは今回が初となる「トムとジェリー バースデー記念ファンイベント」を2月6日（金）に実施いたしました。

★トムジェリファンの兼近大樹さん（EXIT）がサプライズ登場★

トムジェリの魅力についてトーク＆ファンといっしょにクイズにも挑戦！

発売前のグッズの展示や初お披露目のフォトスポットも楽しめる大盛り上がりのイベントに♪

ワーナーの代表的なキャラクターである「トムとジェリー」は、1940年2月10日に上映されたアニメーション「上には上がある」に初めて登場してから、昨年で85周年を迎え、キャラクター好感度ランキング第5位※にも選ばれるなど世代を超えて愛され続けている。そんな「トムとジェリー」が今年も2月10日にお誕生日を迎えるにあたり、2月6日（金）に初となるバースデー記念ファンイベントを実施した。（※キャラクターデータバンク「キャラクターイメージ調査（2024）」調べ）

イベントには抽選で招待されたトムジェリファンたちがお気に入りのトムジェリグッズを身に着けてトムジェリの誕生日を祝うため駆けつける中、トークショーにはトムジェリファンのお笑い芸人・EXIT 兼近大樹がサプライズゲストとして登場！「兼近です！今日は（トムジェリの）“ガチオタ”が集まっているって聞きました！知識面でついていけるか不安ですがお手柔らかにお願いします！」と挨拶すると、ファンからは思わぬサプライズに驚きの声があがり、温かい拍手に包まれながらバースデーイベントがスタートした。

兼近は過去にEXITがプロデュースしたファッションブランド「EXIEEE」（イグジー）のアイテムにトムとジェリーを起用しており、「僕がトムとジェリーが好きすぎて、スタッフさんに『トムとジェリーいけるか聞いてみて』って言って実現したんです。色んなコラボをしましたけど、トムジェリとコラボしたロングTシャツは未だに家に飾っています。」と早速トムジェリ愛溢れるエピソードを披露！トムとジェリーの魅力については「やっぱり仲直りできるところですかね、ケンカしても友情とか信頼があるから仲直りが必要と思えるところが魅力だなって。あとは長年幅広い世代に愛されているところ！みんなが知っているから漫才にも『トムとジェリー』って言葉は入れやすい。」と笑顔を見せた。お気に入りのシーンについては、「トムがオペラで『フィガロ～フィガロフィガロ♪』と歌うシーン」（『オペラ騒動』より）を挙げ、「一番いいところでジェリーに邪魔されてジェリーが歌うんですよね！」と会場に語りかけると、ファンたちも笑顔で頷いてみせ、会場全体でトムジェリ愛を分かち合えた様子だった。

また、吉本総合芸能学院（通称：NSC）に通ってお笑い芸人を目指していた頃にはトムジェリから学んだことがあるそうで、「その頃ピン芸人だったんですけど、『トムとジェリー』を口で説明するっていう漫談を披露して。そしたら先生に『もうあるものをそのまま喋るのは良くないよ』ってちゃんと怒られましたね。あまりお笑いを知らないまま入っちゃったんでそこで学びましたね。スベって先輩のレインボーのジャンボたかおさんに首をつかまれて外に連れていかれました…。」とまさかのエピソードも披露！そしてトムとジェリーと言えば「仲良くケンカ」だが、兼近にとってトムジェリのような関係の相手をMCに尋ねられると「基本的には平和主義なんで争わないようにしていますね…。トムジェリは信頼関係があるから上手くいっているけど…」と答え、相方のりんたろー。については、「相方とは全然ケンカしないです。結構先輩なので思うことがあってもグッと我慢してる(笑)」とリアルな関係性をポロリ。「いつかトムジェリみたいにケンカしても仲直りできる相手ができたらいいですけどね」と本音もこぼしていた。

この日会場にはトムとジェリーの誕生日を記念した新グッズも展示。兼近は気になるアイテムとして2月18日からタリーズコーヒーで販売されるコラボ商品「トムとジェリー キャンバススクエアトート」をチョイス。「最近ゴルフを始めたからサブバックとして使ってもいいかな。普通にバッグとして持っても可愛いですよね！」と気に入った様子。そして、誕生日記念の特別企画【トムとジェリーバースデークイズ】に会場にいるファンとともに挑戦！トムジェリに関するいくつかの2択クイズに対し、事前に配られたトムとジェリーの顔が描かれたボードを挙げて答えるというもの。最後の問題は「トムのフルネームは何？」（正解は「トーマス・ジャスパー・キャット・シニア」）というまさにトムジェリオタク度を試される難問が出題されるなど会場は大白熱の展開に！兼近も真剣に挑み、全6問中5問正解するという検討ぶりを見せ、見事最後まで残ったファン2人には兼近よりそれぞれトム賞とジェリー賞のプレゼントが手渡された。

イベントの楽しそうな雰囲気につられてか、ここで満を持して主役のトムとジェリーのふたりが登場！この日は兼近に合わせてパリピ風のバースデー帽でおめかし。念願のトムジェリのふたりに会えた兼近は「生で会うとふたりとも可愛すぎて嬉しいです！さっきもトム派かジェリー派か聞かれたけど最後まで選ばなかったんだよ！ふたりとも好きすぎて！」と大興奮！トムとジェリーに挟まれてもみくちゃにされながら「アニメのトムみたいにペラペラになっちゃうよ～！」と嬉しい悲鳴を上げていた。最後は「トムとジェリー、お誕生日おめでとう！」とトムジェリをみんなでお祝いして記念撮影。終始、笑顔溢れるバースデー記念イベントとなった。

その他にも、会場の入り口にフォトスポットとして壁一面にトムジェリのぬいぐるみが敷き詰められたぬいぐるみウォールやトムジェリの缶バッジが出てくるパネルガチャ、そしてこの日初お披露目のころんとしたシルエットが可愛いバルーンスタチューなどが並び、ファンはそれぞれ記念撮影を楽しんでいた。

また、トムとジェリーの公式オンラインストア「トムジェリマーケット」の新商品や、伊勢丹新宿店で2月17日（火）まで開催中の「トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦～ in ISETAN」で販売中の限定商品、タリーズコーヒーで2月18日（水）から販売されるコラボグッズを展示。イベントの最後にはタリーズコーヒーからコラボドリンクとフードの試食会も実施し、ファンは一足先に楽しむことができた。

