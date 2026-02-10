転職口コミサイト「転職会議」が初のアワードを開催。「ITエンジニア」分野の受賞25社を発表。

株式会社リブセンス

株式会社リブセンス（代表取締役社長：村上太一、本社：東京都港区、証券コード：6054）が運営する転職口コミサイト『転職会議』（URL：https://jobtalk.jp/） は、「転職者の個々の価値観とその変化に寄り添った仕事選びを実現する」、「各企業の文化を尊重しながら、より"良い会社"を増やしていく」という２点をサービスビジョンとして掲げており、具現化する取り組みとして、幅広い業界・職種に向けた『転職会議アワード』（URL：https://jobtalk.jp/lp/select/001）の開催を発表しました。初回となる今回は「ITエンジニア」を積極採用している国内企業から受賞企業25社を選出しました。

■「転職会議アワード2026｜ITエンジニア」について

本アワードでは、ITエンジニアを積極採用している国内企業を対象に、転職会議に寄せられたITエンジニアによる口コミなど、第三者からの情報を多角的に分析し、知名度や年収といった単一の指標ではなく、ITエンジニアがその組織で「いかに技術に向き合い、幸福に働けるか」という本質的な観点から、以下の3つのカテゴリを軸に、成長著しいスタートアップから大手企業までを幅広く対象とし「納得感のある」25社を厳選しました。

【選定の3カテゴリ】

Tech Frontier部門：最新技術への投資度や挑戦的な開発環境を評価

Engineer First部門：就労環境の柔軟性やエンジニアの成長性を評価

Market Authority部門：業界内でのプレゼンスや技術的な影響力を評価

【受賞企業一覧（50音順）】

【担当者コメント】

このアワードは、企業の魅力や強み、多様な組織文化などを可視化し、働く人が“自分らしく、幸せに働き続ける”ための指標となることを目指しています。

口コミデータだけでもなく、専門家による主観だけでもない、”納得感のある選択肢”として、多くの方のキャリア選びにご活用いただければ幸いです。

ITエンジニア部門を対象とした今回のみならず、今後ほかの分野におけるアワードにおいても求職者と企業のより良いマッチングを生み出すきっかけとなるよう、価値ある情報を届けてまいります。

（株式会社リブセンス 転職会議編集部）

■ 転職会議について（URL： https://jobtalk.jp/(https://jobtalk.jp/)）

転職会議は、転職活動における情報の非対称性や労働環境の不透明性と、それによって生じる転職のミスマッチを解消することを目的として、2010年にサービスをリリースしました。2026年現在、累計会員数（退会者を除く）は1000万人を超え、全国23万社・約550万件の転職口コミ情報を掲載しています。また、企業向けには、自社の口コミを閲覧し、口コミに返信ができるサービス「転職会議MIRROR」を提供しています。

■ 株式会社リブセンスについて（URL：https://www.livesense.co.jp/(https://www.livesense.co.jp/)）

株式会社リブセンスは、「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレートビジョンに掲げ、『マッハバイト』『転職会議』『転職ドラフト』『batonn（バトン）』『IESHIL（イエシル）』などのサービスを展開しています。新しい“あたりまえ”の発明を通じて、より多くのお客様に、そして広く社会に必要とされる企業を目指しています。

・所在地 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10F

・設立 2006年2月8日

・資本金 237百万円

・代表者 代表取締役社長 村上太一

・事業内容 インターネットメディア運営事業