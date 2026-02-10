ベリサーブ、「Myシリーズ」を活用した採用マーケティング推進で年間20名以上がリファラル入社

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、「Myシリーズ」（MyRefer、MyTalent、MyBrand）をご利用いただいている株式会社ベリサーブ（以下「ベリサーブ」）のリファラル採用の仕組み化および採用マーケティングの推進について発表いたしました。

■取り組み背景

品質保証分野のパイオニアとして変革期にあるベリサーブは、事業成長の要として人材戦略を位置づけ、「採用強化」と「ウェルビーイング向上」を推進しています。その中でも、即戦力人材確保とミスマッチの少なさからリファラル採用を強化しており、「MyRefer」を通じて社員のリアルな声で繋がる仕組みを生み出しています。

■取り組み成果と展望

元々のアナログ運用時には十分に活用できていなかったリファラル採用が「MyRefer」導入後、紹介が活性化し、年間20名以上の採用決定を生み出すことができています。今後は「MyBrand」、「MyTalent」とも連携させ、採用ブランディングによる認知からプール形成、そしてリファラルによる入社決定までを一元管理する戦略的な採用マーケティング活動で、安定的な質の高い人材獲得を目指しています。

取材対象者：人事部長 酒井 大介 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_veriserve/

■「Myシリーズ」について

「Myシリーズ」は、企業の採用活動をマーケティングに変革する採用DXプラットフォームです。業界・企業規模問わず、簡単にリファラル採用を導入・活性化できるリファラル採用サービス

「MyRefer」、過去つながりのあった採用候補者データを蓄積し、AIを活用してアプローチする採用MAサービス「MyTalent」、ノーコードで自社の採用メディア・コンテンツを制作できる採用ブランディングサービス「MyBrand」をひとつのIDでシームレスに利用可能とし、採用マーケティングを一気通貫で支援します。

公式サイト：https://mytalent.jp/

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。

【 会社概要 】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

サービスHP：https://mytalent.jp/