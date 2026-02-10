「J-CRAFT TRIP 清水白桃サワー 新発売」

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社(東京都文京区)は、2月17日(火)より株式会社昭文社（千代田区麹町）の人気旅行ガイドブックシリーズ「ことりっぷ」とコラボをしたチューハイ「清水白桃サワー」を全国の一部コンビニエンスストアなどで先行発売いたします。

「旅したくなるチューハイ」をコンセプトに、日本各地で生産される果実の美味しさとほっと一息「旅」気分を届けるブランド「J-CRAFT TRIP」。人気旅行ガイドブックシリーズをはじめとして“旅する人に小さなしあわせを届ける”旅メディアブランド「ことりっぷ」とのコラボレーションの第八弾はもも味。岡山県産の「清水白桃」を使用した清水白桃サワーを発売いたします。生食時はとろけるような食感を楽しむ清水白桃に合わせ、かじった瞬間に広がる上品な甘みと、爽やかな香りを表現することで、実際の果実感を再現しています。また、このサワーが岡山県へ「旅するきっかけ」になればという想いから、「ことりっぷ 倉敷・尾道」のガイドブックの表紙柄をベースにデザインを仕立てました。

＜清水白桃とは＞

優しい乳白色にほのかな桃色のルックスで気品を感じさせる清水白桃は、岡山を代表する白桃です。香りの良さに、果汁がしたたるほどジューシーな果肉、濃厚な甘み、そしてとろけるような食感で桃の女王とも称されます。

＜商品概要＞

丁寧に1つ1つ袋をかけて栽培されています。

● 商品名 ： J-CRAFT TRIP 清水白桃サワー

● 先行発売日 ： 2026年2月17日(火)

● 先行発売エリア ： 全国の一部コンビニエンスストア

● アルコール度数 ： 3%

● 容量 ： 350ml

● 希望小売価格 ： OPEN

※ 全国発売は2026年5月12日（火）を予定しております。

＜清水白桃ピューレを使用した「チューイングキャンデー」も発売しています！＞

上品な甘さを感じられる「かむかむ清水白桃」もあわせて是非ご賞味ください。

＜商品概要＞

● 商品名 ：かむかむ 清水白桃

● 内容量 ：袋 30g

● 希望小売価格 ：袋 150円 （税別）

● 発売期間 :2026年1月12日（月）～ 2026年2月末迄

● 販売エリア :全国

＜ことりっぷとは＞

「ことりっぷ」は旅するすべての女性を応援するメディアです。

旅先の情報を毎日発信する「WEB・アプリ」、旅先や地域の魅力を紹介する季刊誌「ことりっぷマガジン」、国内海外102タイトル※、累計発行部数1900万部超の旅行ガイドブック「ことりっぷ」、イベント・ワークショップなど、さまざまな形で旅する女性をしあわせにするお手伝いをしています。

また、女性を誘客する自治体や交通関連、流通関連、飲食店、女性向け商品のメーカーなど、幅広くコラボレーションを展開している人気ブランドです。

「ことりっぷ」は株式会社昭文社ホールディングスの登録商標です。

（※2026年1月末現在）