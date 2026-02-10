部屋も気分も明るく。暮らしに「心地よい彩り」を添える、 ミッドセンチュリー×レトロポップな新作チェアコレクションが登場。2月13日よりCRASH GATEにて発売開始

株式会社関家具

株式会社関家具（福岡県大川市、代表取締役社長：春田 秀樹、以下関家具）は、同社のデザインチームが手がけるインテリアコレクション「CRUSH CRASH PROJECT（クラッシュプロジェクト、以下クラッシュ）」より、レトロポップなカラーが目を引く新作 『アボックチェア』『バロンラウンジチェア』を、2026年2月13日（金）より全国の取扱店や直営店CRASH GATE(クラッシュゲート)、関家具ショールーム、公式オンラインストアにて取扱いを開始します。価格帯は、20,900円～28,600円（税込）です。

なぜ今、「ポップなカラー」なのか？

日本のインテリアシーンにおいて、2010年頃の「断捨離」ブームを起点としたミニマリズムの潮流は、この15年で一つの文化として定着しました。さらに、2015年以降はホワイトやグレーを基調としたモノトーンインテリア、近年はジャパンディ（Japandi）スタイルへと変化しながら、「持ちすぎない暮らし」や「ミニマルで落ち着いた暮らし」として、住空間を整えることが追求されてきました。

その一方で、視覚的な楽しさやエネルギーを空間に求めて「自分らしさ」や「ポジティブさ」を色で表現するスタイルが、昨今増えてきています。

今回発表する新作では、近年世界的に注目されているインテリアのトレンド「ドーパミン・デコ（気分を高める装飾）」の流れを汲み、置くだけで気分が上がる、心が弾むようなポップなカラーリングを採用。日本の住空間にも取り入れやすい絶妙な彩度にこだわり、ちょっと懐かしさを感じつつも現代の気分にも合う、“くすみカラー”に仕上げました。

彩度を抑えた、少しくすみのあるカラーリング

チェアのフレームと張地を同系色にしてワントーンでまとめることで、ポップでありながらも洗練されたアートピースのような佇まいを実現しています。

ビビッドすぎない色味は、既存の木製家具やモノトーン系のインテリアとも相性が良く、無理なく馴染みます。住空間に「彩り」や「アクセント」をもたらします。

チェアをプラスして、お部屋を春らしくリフレッシュ

ポップなカラーのチェアは、置くだけでお部屋の雰囲気をパッと明るく、気分を上向きに変えてくれます。落ち込んだ時や疲れて帰った日も、お気に入りのカラーが目に入るだけで、心が軽くなったり、元気をもらえたりします。

これから新生活が始まるこの季節、まずはチェアを一台プラスして、お部屋をリフレッシュしてみませんか？お気に入りの一脚と一緒に、新しい毎日を迎えてください。

商品ラインナップのご紹介

アボックチェア

肘無：NSA-BL肘無：NSA-BR肘付：NSA-GN肘付：NSA-RD

-人気のミッドセンチュリーデザインを取り入れた、空間の主役にもなる佇まい-

エッジの効いたスチール脚が印象的なアボックチェアにポップなカラーリングのシリーズが追加になりました。張地には、複数の色を織り交ぜた表情豊かなNSA生地を採用。太めの糸を合わせて織り上げた、麻混の織物のような柔らかく立体感のあるマチエールが特徴です。今回の追加により、アボックチェアのバリエーションは24種類へと拡充。インテリアや好みに合わせて自由な選択が可能です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49478/table/265_1_da0cf67b292909499b06c36564d6cbbe.jpg?v=202602101051 ]

URL：https://www.crashproject.jp/products/product-27303/

バロンラウンジチェア

LEO-BRLEO-GN

-置くだけで目を引くアートピースのようなコンパクトラウンジ-

シンプルなシルエットにスリムなスチールを組み合わせたラウンジチェア。座面と背もたれにはウレタンフォームを使い、優しい座りに。独特な立体感をもつLEO生地のレトロポップなカラーリングもポイント。フレームまでワントーンに揃えることでプロダクトとしての存在感が際立ち、置くだけでインテリアのアクセントに。空間をぐっと引き締めてくれます。シンプルなデザインなのでシーンを選ばず、取り入れやすいアイテムです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49478/table/265_2_a35fe748c471b95e0fd0fa8536d57447.jpg?v=202602101051 ]

URL：https://www.crashproject.jp/products/product-45348/

※記載の価格はメーカー希望小売価格です。また、リリース日時点の情報を記載しています。

全国の取扱店、クラッシュゲート直営店、関家具ショールームにて販売

>クラッシュプロジェクト全国取扱店 https://www.crashproject.jp/shop/

>クラッシュゲートの店舗一覧 https://www.crashproject.jp/shop/#shop_list



CRUSH CRASH PROJECT（クラッシュプロジェクト）について

クラッシュプロジェクトは、関家具のデザインチームが作る、遊び心と実験精神にあふれるインテリアコレクションです。多様なジャンルのアイテムを組み合わせる事で生まれるギャップやユーモアのある空間作りや、こだわり選んだ素材を使ってものづくりを考え、製品を企画しています。



> クラッシュプロジェクト公式サイト： https://www.crashproject.jp/

> 公式オンラインストア CRASH GATE 公式通販サイト： https://www.crashgate.jp/

>Instagram： https://www.instagram.com/crashgate_shop/



株式会社関家具 会社概要

家具の生産地、福岡県大川市にある家具の総合商社です。全国の家具店やインテリアショップ、通販会社などへの一般家庭向け家具の卸販売、ホテル、レストランなどの飲食店、ハウスメーカーや工務店、オフィスへの家具インテリアの提供や空間設計の他、関家具大川本店やCRASH GATE、アトリエ木馬の店舗も運営。新しいライフシーンを創造し、人々に幸せと感動を提供するという企業理念のもと、商品企画・開発に注力し、オリジナルブランドを多数展開しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/49478/table/265_3_fd88e9707a94053dcbeb00fd675bcbda.jpg?v=202602101051 ]