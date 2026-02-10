【3/5開催】SNS集客を「売上」に繋げる鉄則を公開！

株式会社インゲージ


コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年3月5日（木）に、ディーエムソリューションズ株式会社、ソーシャルデータバンク株式会社との3社共催によるウェビナー「集客を成果に変える！Instagram×LINE集客を成功に導く顧客対応の鉄則」をアーカイブ配信することをお知らせいたします。



https://ingage.jp/relation/event/260305/



（※1） トライアル利用を含みます。


◆開催背景とテーマ


企業のマーケティング戦略において、Instagramや公式LINEなどのSNS活用は不可欠となっています。しかし、多くの現場では「フォロワーや友だち数は増えたが、実際の来店や購買に繋がらない」「窓口が増えたことでSNS経由の問い合わせ対応が煩雑になり、レスポンスが遅れている」といった課題に直面しています。



本ウェビナーでは、SNS運用の最前線から、顧客管理、そして成約率を最大化する「顧客対応の一元管理」まで、各分野のスペシャリストが実践的なノウハウを凝縮してお伝えします。


◆ウェビナー概要


本ウェビナーは、2025年12月に開催し好評を博した内容のアーカイブ配信です。SNSを単なる告知ツールで終わらせず、シームレスな顧客体験設計によって確実な成果へと転換させる戦略を解説します。



ディーエムソリューションズ株式会社　西川 真由 氏
「フォロワー獲得」だけにとらわれない！Instagramを成果へ繋げるための具体的戦術



ソーシャルデータバンク株式会社　永井 大創 氏
LINE×Linyで実現する顧客育成の最前線 ― 成果創出の実践事例から学ぶ ―



株式会社インゲージ　佐竹彩華
Instagram・LINEを横断した顧客対応の一元化戦略と顧客体験の向上


◆ウェビナー概要


＜注意事項＞


・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。


・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。


・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。


・定員に達しますとお申込みを締め切ります。





■株式会社インゲージについて


所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号


代表者：代表取締役社長 和田 哲也


事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供


コーポレートサイト： https://ingage.co.jp



■本リリースに関するお問い合わせ先


担当者：株式会社インゲージ　広報担当　西澤


TEL：050-3116-8373


E-mail：pr@ingage.jp