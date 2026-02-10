【広告主様向け】富裕層・経営層に直接リーチ！ゴルフ場サイネージ「ゴルフアドボックス」2026年4月枠、好評につき募集開始

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、全国のゴルフ場クラブハウスに設置されたデジタルサイネージ媒体「ゴルフアドボックス」の2026年4月放映枠の募集を開始いたしました。

昨今のデジタル広告市場では、ターゲティング精度の複雑化や広告費の高騰により、費用対効果の高い施策の実行が困難になっています。特に、企業の意思決定を担う経営層や、高い購買力を持つ富裕層への的確なアプローチは、多くの企業にとって課題です。

「ゴルフアドボックス」は、こうした課題を解決するために開発された、ゴルフ場来場者に特化した広告媒体です。全国のゴルフ場を訪れる富裕層ゴルファーやアクティブシニア層に対し、ブランドや商品をダイレクトに訴求できるユニークな機会を提供します。ゴルフという高付加価値なレジャー空間の中で、自然で上質なブランド体験を創出し、広告主様のビジネス成長に貢献します。

■「ゴルフアドボックス」サービス概要

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

「ゴルフアドボックス」は、ゴルフ場クラブハウスに設置されたデジタルサイネージを通じて、来場者に広告、施設情報、地域情報などを配信するサービスです。プレー前後のリラックスした時間に自然な形で情報を提供することで、高い視認率とブランドへの好意的な印象形成を促します。

媒体特徴

ゴルフアドボックスは、ゴルフ場という特殊な環境を活かした、他の広告媒体にはない独自の強みを持っています。以下、主な媒体特徴をご紹介します。

圧倒的な視認率

クラブハウス内のラウンジやレストランなど、来場者の動線上で長時間滞在する場所に設置され、繰り返し広告に接触する機会を創出します。

自然な広告体験

天気予報や交通情報、ゴルフ関連情報など、来場者にとって有益なコンテンツと並行して広告を表示するため、広告が自然に受け入れられる環境を実現します。

多様なクリエイティブ

高画質の動画から静止画まで、広告主様の伝えたいメッセージに合わせた多彩な表現が可能です。

エリアターゲティング

全国の提携ゴルフ場ネットワークから、特定のエリアに絞った広告配信も可能です。

■広告主様のメリット

「ゴルフアドボックス」は、従来の広告媒体では実現困難だった、富裕層・経営層への確実なリーチと、上質なブランド体験の提供を両立します。以下、広告主様にもたらされる具体的なメリットをご紹介します。

富裕層ゴルファーへのダイレクト訴求

年収1,000万円以上の富裕層が約30%を占めるゴルフ場来場者に対し、高い購買力を持つ層へ確実にリーチできます。企業の意思決定を担う経営者や役員クラスに直接アプローチでき、BtoB商材のリード獲得にも繋がります。

プレミアムな広告空間でブランド価値を向上

クラブハウス内という上質でクローズドな空間での配信により、ブランドの信頼感を強化します。デジタル広告の喧騒から離れ、落ち着いた環境でブランドメッセージを届けることで、企業のブランドイメージと信頼性を大幅に向上させます。

長時間滞在による高い視認効果

来場からプレー前後まで、平均4～5時間の滞在時間の中で、繰り返し広告を目にする機会が多く、高い視認率と記憶定着率を実現します。クラブハウス内のラウンジやレストランなど、来場者の動線上で長時間滞在する場所に設置されているため、自然な形で複数回の接触が可能です。

まずは無料で媒体資料をダウンロード

ご興味をお持ちいただけましたら、まずは詳細な媒体資料をご覧ください。設置ゴルフ場リスト、料金プラン、導入事例、広告効果データなど、ゴルフアドボックスの全てがわかる最新資料を無料でダウンロードいただけます。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox



または、貴社の商材に合わせた最適な広告プランのご提案や、ご質問・ご相談は、下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援