欧州で話題沸騰の兄弟デュオ待望の来日！ Bunkamura Produce 2026『ルーカス＆アルトゥール・ユッセン ピアノ・デュオ・リサイタル』開催決定！

株式会社東急文化村

株式会社東急文化村(所在地:東京都渋谷区)が運営する「Bunkamura」は、日曜・祝日を中心としたオーチャードホールの限定営業を除き休館中ですが、「Bunkamura Produce」と冠した多彩な企画を他会場で開催しています。この度、2026年4月に浜離宮朝日ホールにて、朝日新聞社・浜離宮朝日ホールとの共催企画として『ルーカス＆アルトゥール・ユッセン ピアノ・デュオ・リサイタル』の開催が決定しました。

世界を席巻するピアノ・デュオ、必聴の来日公演！

(C)Marco Borggreve

美しき天才兄弟として熱狂的なファンを擁する、オランダが生んだピアノ・デュオ、ルーカス・ユッセン（1993年生まれ）とアルトゥール・ユッセン（1996年生まれ）。

世界的ピアニスト、マリア・ジョアン・ピリスの“秘蔵っ子”として少年時代から注目され、現在では最も人気の高いピアノ・デュオの一組として国際的に活躍。2013年の初来日時、まだあどけなさの残る若き二人が紡ぎ出す洗練された演奏が多くのピアノファンを熱狂させました。

今年2月にはベルリン・フィル・デビューを果たすなど、ますます国際的な活躍の場を広げる大注目のデュオです。

2027年1月には、東京芸術劇場リサイタル・シリーズ「VS」への出演のほか、京都市交響楽団（指揮：沖澤のどか）、東京都交響楽団（指揮：山田和樹）との共演など、日本ツアーが控える中、今春4月、急遽来日公演が決定しました。

演奏曲は、ラフマニノフ「2台ピアノのための組曲第2番」をはじめ、ドイツの現代音楽作曲家ヴィトマンによる「Bunte Blatter（色とりどりの小品）」（ユッセン兄弟が2022年に初演）など。連弾と2台ピアノをとりまぜた魅力的なプログラムは必聴です！

《出演者プロフィール》

(C)Marco Borggreve

ルーカス＆アルトゥール・ユッセン Lucas & Arthur Jussen

オランダを代表するクラシック音楽家であるユッセン兄弟（1993・1996年生まれ）。エネルギッシュで洗練された音色、そして心を掴む演奏は聴衆から熱狂的に称賛されている。

幼少期からコンクールで数々の賞を受賞、オランダのベアトリックス女王の前での演奏など活躍を続け、マリア・ジョアン・ピリスに長年に渡り指導を受けた。

ボストン交響楽団、シカゴ交響楽団、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、ブダペスト祝祭管弦楽団、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、アカデミー室内管弦楽団などと共演。クリストフ・エッシェンバッハ、イヴァン・フィッシャー、サー・ネヴィル・マリナー、アンドリス・ネルソンス、ヤニック・ネゼ＝セガン、ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンなど、著名な指揮者とも数多く共演している。

2026年2月、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に待望のデビューを果たす。その他にも多数のオーケストラのゲストに招かれるとともに、国際音楽祭への出演も多い。

2010年よりドイツ・グラモフォンと契約。デビューCDはプラチナ・ディスクを獲得、エジソン・クラシック・オーディエンス・アワードを受賞。モーツァルトのピアノ協奏曲K.242と365（マリナー指揮、アカデミー室内管弦楽団演奏）ではゴールド・ディスクを獲得。その他受賞多数。

公式サイト：https://arthurandlucasjussen.com/

《公演概要》

公演名：

Bunkamura Produce 2026

ルーカス＆アルトゥール・ユッセン ピアノ・デュオ・リサイタル

日時：2026年4月7日(火)・8日(水)15:00開演

会場：浜離宮朝日ホール（東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社・新館2階）

出演：ルーカス・ユッセン、アルトゥール・ユッセン（Lucas & Arthur Jussen）

曲目：

モーツァルト：4手のためのピアノ・ソナタ ハ長調 K.521＊

シューマン：アンダンテと変奏曲 作品46

ヴィトマン：色とりどりの小品

ドビュッシー：6つの古代エピグラフ＊

ラフマニノフ：2台ピアノのための組曲第2番 作品17

（＊…連弾、その他は2台ピアノ）

主催：Bunkamura／朝日新聞社／浜離宮朝日ホール

協賛：日本信号株式会社／株式会社西原衛生工業所

料金：\12,000 （全席指定・税込）

チケット先行販売：2026年2月21日(土)10:00～MY Bunkamura先行販売

チケット一般発売：2026年2月22日(日)10:00～

取扱いプレイガイド（各プレイガイドともにURLはPC・スマホ共通、座席選択可能）

●Bunkamura

オンライン：オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp/jussen

電話：Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999 （オペレーター対応／10:00～15:00）

店頭：東急シアターオーブ／Bunkamuraチケットカウンター（渋谷ヒカリエ2階 11:00～18:00）

※発売初日は店頭販売なし。2/23(月・祝)以降、残席がある場合のみ取扱い。

※Bunkamura1階チケットカウンターは休業中です。

●朝日ホール・チケットセンター

オンライン：https://asahihall-ticket.jp

電話：03-3267-9990（オペレーター対応／日・祝除く10:00～18:00）

※電話受付は2/24(火)10:00～

●イープラス

オンライン：https://eplus.jp/jussen/（毎月第1・第3木曜日の2:00AM～8:00AMを除く）

店頭：ファミリーマート店内マルチコピー機 （毎月第1・第3木曜日の2:00AM～8:00AMを除く）

●チケットぴあ

オンライン：https://w.pia.jp/t/jussen/

店頭：セブン-イレブン〈Pコード：319-657〉（24時間/毎週火曜日・水曜日の1:30AM～5:30AMを除く）

【ご注意】

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。託児サービスをご利用ください（要予約／申込はイベント託児・マザーズ：0120-788-222まで）。 ※やむを得ない事情により、曲目・曲順などが変更される場合がございます。公演中止、または、主催者がやむを得ないと判断する場合以外のチケットの払い戻しはいたしません。 ※その他の注意事項はホームページをご覧ください。



公演ホームページ：https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/26_jussen/

チケットに関するお問合せ：Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999（10:00～15:00）

公演に関するお問合せ：Bunkamura 03-3477-3244（10:00～18:00）