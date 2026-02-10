大阪・関西万博の感動が再び！スペインデーで喝采を浴びた「スパニッシュダンスフェスタ」の舞台裏トーク＆ライブを「Hero Egg」にて開催決定

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg（ヒーローエッグ）」において、2025年4月19日（日）、大阪・関西万博のアリーナ会場で実施された「スパニッシュダンスフェスタ」の再演イベントを共催いたします。

2025年5月の大阪・関西万博にて、スペインデーの目玉としてアリーナ会場を熱狂させた「スパニッシュダンスフェスタ」。この度、その感動を再び体感できる特別イベントを、なんばパークス内のDX教育スペース「Hero Egg」にて開催いたします。 当日は、万博という大舞台がどのようなアイデアから生まれ、いかにして形作られたのかを紐解く「舞台裏トーク」と、情熱的なダンスを間近で体感できる「ライブ再演」の二部構成でお届けします。

開催背景

デジタル技術の進化やグローバル化が進む中、次世代を担う子どもたちや市民にとって「世界レベルの文化・芸術」に直接触れる機会は、感性を育む上で不可欠な要素です。大阪・関西万博は多くの人々に夢と刺激を与えましたが、その熱狂を一過性のものにせず、いかに地域社会の文化教育やコミュニティの活性化に繋げていくかが、ポスト万博における重要な課題となっています。

今回のイベントでは、主催である「大人のダンスシアタースクール」と共に、万博のステージを至近距離で再現。映像とトークを交えることで、単なる鑑賞に留まらず「クリエイティブのプロセス」を共有する学びの場を提供します。お子様連れも歓迎し、多世代が混ざり合って万博のレガシーを継承する空間を創出します。

【イベント開催概要】

【Hero Egg】について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/302_1_61d1913d1588ca6827aeb752b6f4326a.jpg?v=202602101051 ]

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。

オフィシャルサイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

お問い合わせ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、大規模イベントとして成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： https://meta-heroes.co.jp

X（旧Twitter）アカウント： https://x.com/metaheroes_100

公式LINEアカウント： https://lin.ee/K9vdyLx