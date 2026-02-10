みんな電力、アニメ『地球のラテール』とコラボ！再エネ100％の「ラテールでんき」の提供を開始

株式会社UPDATER

社会課題をオモシロく解決する企業、株式会社UPDATER（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）は、再エネ電力小売サービス「みんな電力」において、CLASS EARTH株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：高岸遥）が展開するアニメ『地球のラテール』とコラボした個人・法人向け新プラン「ラテールでんき」の提供を、2026年2月10日より開始します。



『地球のラテール』は、2025年に全国でテレビ放送されたアニメ作品で、生きものになって旅する少年カナデが地球の多様な生態系から“生物多様性”を楽しく学べる教育アニメとして注目されています。現在はYouTube『Earth Saverチャンネル』で全話好評配信中となっています。

「ラテールでんき」では、奈良県の「よしの発電所」と連携。法人向けに国産材を用いた木質バイオマス100％の電力を提供する他、個人向けにも木質バイオマス（約20％）を含む再生可能エネルギー100％※の電力を提供し、アニメが描く“地球といのちを守る行動”を実践できるプランとなっています。

*再生可能エネルギー由来の電気に、再生可能エネルギー指定の非化石証書の環境価値を組み合わせることで、再生可能エネルギー100％の電気を供給いたします（CO2排出量もゼロとなります）。

実施の背景

UPDATERと、アニメ『地球のラテール』を手がけるCLASS EARTHは、変わりゆく地球環境や生物多様性の減少といった社会課題に、ともに取り組む企業としてご縁がありました。

アニメ『地球のラテール』が全国で放送され、多くの方が地球や生きものの大切さに触れたことを機に、想いを行動へとつなげる“次の一歩”として、家庭でできる地球へのアクション『ラテールでんき』を企画しました。

「ラテールでんき」を利用することは、まさに“地球の守護者＝Earth Saver”としての第一歩を踏み出すことを意味します。本取り組みを通じて、環境への関心を日常の行動へと変える仲間を増やし、生物多様性といのちの尊さを大切にする社会づくりを目指します。

「ラテールでんき」について

■法人向け「ラテールでんき」が本格始動！

奈良県吉野郡の「よしの発電所」と連携し、国産材100％の木質バイオマス発電のみの再エネ電力を提供します。よしの発電所では、森林管理に伴い発生する未利用の間伐材を主燃料として活用。市場価値が低く放置されがちだった小径木をエネルギーとして循環させ、森の手入れと林業再興に貢献しています。万が一補えなかった分の電力についても、木質バイオマス100％の電力で補うため、企業の環境貢献活動としても高い評価が期待できます。

提供開始日：2026年2月10日（火）

提供主体：株式会社UPDATER（みんな電力）

電源構成：木質バイオマス発電（100％）

申込方法：https://latair.jp/contact/ までお問い合わせください。

備 考：

・「ラテールでんき」事務局より契約することで、CLASS EARTH株式会社が推進する環境教育プロジェクト「Earth Saver」の支援につながります。

・よしの発電所の点検・整備等により同発電所からの電力供給が難しい場合は、原則として木質バイオマス由来100％の電力を供給しますが、やむを得ない場合には、他の再生可能エネルギー由来の電力を供給することがあります。

■個人向け「ラテールでんき」もβ版オープン！

木質バイオマス（約20％）を含む再生可能エネルギー100％の電気を家庭に届けるプランです。CO2排出量が実質ゼロの電力を選ぶことで、日常の暮らしから脱炭素社会づくりに参加できます。利用者1件につき、毎月100円を株式会社UPDATERが自社負担で応援金として拠出し、CLASS EARTH株式会社が推進する環境教育プロジェクト「Earth Saver」の活動を支援します。今後、木質バイオマス100%を目指して提供を開始いたします。

提供開始日：2026年2月10日（火）

提供主体：株式会社UPDATER（みんな電力）

電源構成：木質バイオマス発電（約20％）を含む再生可能エネルギー100％

応援金：UPDATERの負担により、1契約あたり毎月100円を「Earth Saver」活動へ提供

申込方法：専用フォーム（https://applypersonal.minden.co.jp/step1?referrer=LATAIR）よりお申込み

▲よしの発電所（奈良県吉野郡大淀町）

＜Earth Saverについて＞

「Earth Saver」は、自然や生きものの尊さを学べる教材やワークショップを通じて、次世代の環境教育を広げる取り組みです。

専用フォームから“Nature Positiveアクション”を登録すれば認定され、そのアクションの一つとして『ラテールでんき』も含まれています。

Earth Saver認定フォーム：https://latair.jp/form/

＜国産材による木質バイオマス発電について＞

木質バイオマス発電は、木が成長過程で吸収したCO2を燃焼時に放出するため、カーボンニュートラルなエネルギーとされています。

とりわけ国産材を用いることで、輸送に伴う温室効果ガスの排出を大幅に減らせるほか、林業の活性化や未利用材の有効活用にもつながります。

アニメ『地球のラテール』について

『地球のラテール』は、全国でテレビ放送された教育アニメーションです。引っ込み思案な少年カナデが、地球の妖精ラテールの魔法で絶滅危惧種の生きものに変身し、海・森・サバンナなどさまざまな生態系を旅しながら、生物多様性や自然の大切さを学びます。

原作を高岸遥氏、監督はなべしげ氏が担当、アニメーション制作は「トゥーンハーバーワークス」が行いました。作品に登場する生物たちの生態を国際的な環境保全団体「WWFジャパン」が監修。作中の学習クイズコーナーを知的エンターテイメント集団「QuizKnock」が制作したことも話題になりました。人気振付師のぶんけい氏が振付を行った主題歌「地球のオーケストラ」のダンスも好評です。

『地球のラテール』は、子どもの自然教育プログラムを各地で展開し、Earth Saverの輪が広がっています。

アニメ『地球のラテール』：https://latair.jp/

みんな電力について

「みんな電力」では、全国各地の再生可能エネルギー発電所から調達した再エネ100％※の電気を「顔の見える電力」として提供しているサービスです。個人世帯の利用者は電気料金の一部（100円）を、発電所やプロジェクトの“応援”に充てられます。応援費用は利用者の追加負担なく、みんな電力が拠出します。

みんな電力：https://minden.co.jp/personal/

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役：大石 英司

設立：2011年5月25日

資本金：1億円（資本準備金 1億4,391万4千円）※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト：https://www.updater.co.jp/

■CLASS EARTH株式会社について

CLASS EARTH は、生物多様性をテーマに、Nature Positive 教育 × 物語 × アート × エンターテインメント を統合するクリエイティブカンパニーです。

“正しい知識がなければ、正しいアクションは生まれない” という理念を軸に、物語・体験・表現・実践を通じて、自然への理解と行動を育む機会を創出しています。

CLASS EARTH株式会社会社概要

所在地：東京都中央区銀座8-17-5

代表取締役：高岸遥

設立：2023年1月6日

事業内容：ブランド事業、アート事業、コンサルティング事業

コーポレートサイト：https://class-earth.com/

Instagram：https://www.instagram.com/class_earth/

X（旧Twitter）：https://x.com/class_earth

- Our Brand -

■ Earth Saverプロジェクト・地球のラテール

https://latair.jp

Instagram：https://www.instagram.com/latair_earth_saver/

Twitter：https://x.com/latair_earth/

TikTok：https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair

YouTube：https://www.youtube.com/@earth-saver-latair

■ 里地里山の保全に繋がる「絶滅危惧茶」

https://class-earth.com/endangered-tea/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報チーム 豊島・上田

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp

CLASS EARTH株式会社（広報）

E-mail：pr@class-earth.com