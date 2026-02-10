ヤプリ、飲食店の「注文体験」をLINEミニアプリで最適化する「Yappli MobileOrder」を提供開始

株式会社ヤプリ

株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、店内注文・テイクアウト・順番待ち・会員証をLINEミニアプリ上で一元化するモバイルオーダーサービス「Yappli MobileOrder（ヤプリ モバイルオーダー）」を、2026年2月10日より提供開始いたします。

本サービスは、ヤプリの子会社である株式会社ヤプリフードコネクト（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：赤野純平、旧社名：株式会社チューズモンスター、以下「ヤプリフードコネクト」）が開発・運営する飲食店向けサービスです。

Yappli MobileOrder：https://yappli-fc.co.jp/

■背景と狙い ～アプリからLINEまで、飲食店の顧客接点を広げる～

ヤプリはこれまで、アプリを通じて飲食店の集客やリピーターづくりを支援してきました。クーポンやロイヤリティプログラムなどを活用し、継続的に来店してもらう仕組みづくりを多くの企業と進めて来ました。一方、現場では順番待ち、店内・店外の注文、会員施策などが別々の仕組みになりやすく、運用の複雑化や体験の分断が課題となっています。

今回「Yappli MobileOrder」の提供開始により、自社アプリでのファンづくりから、LINEミニアプリによるモバイルオーダー（店内注文・テイクアウト・順番待ち）まで、飲食店が必要とするデジタル体験を包括的に提供できるようになります。あわせて、ヤプリフードコネクトが持つ現場起点の開発知見や、500以上の飲食店を支援してきた運用ノウハウを活かし、日々の運用を整えることで注文機会や再来店につながりやすい状態をつくり、店舗の成長を後押しします。

■「Yappli MobileOrder」の特長 ～ひとつに揃う。現場に強く、来店リピートにつながる～

1.飲食店に必要な機能を“ひとつに集約”

店内注文・テイクアウト・順番待ち・LINE連携会員証など、分断されがちな機能をひとつに集約。複数サービスの使い分けを減らし、日々の運用をシンプルにします。

2.どんな店舗や業態でも“現場にフィット”

店舗数や提供スタイル、混雑状況など、店舗ごとに異なる運用要件に対応。業態や成長フェーズに合わせて、現場に必要な機能を組み合わせて提供できます。人手不足を補いながら、店舗全体の生産性を高めます。

3.会員証を“受け皿”に、来店リピートへつなぐ

順番待ち→注文→販売管理→会員証までをひとつの導線でつなぎ、次の来店・再注文につながる仕組みづくりを支援。店舗の成長に必要な流れを、ひとつの製品で支えます。

ヤプリは、これまで900以上のアプリ運用を支援してきた経験から、導入後の運用設計・改善こそ成果を左右すると重視してきました。店舗運営に精通したヤプリフードコネクトとともに、現場目線で運用が回るモバイルオーダーを展開します。

■コメント

株式会社ヤプリフードコネクト 代表取締役 赤野純平

「Yappli MobileOrder」はただ店舗の業務を効率化するだけのサービスではありません。順番待ち→注文→販売管理→次の来店を促す仕掛け作りまで、これ1つで店舗の成長戦略に欠かせない機能の全てが揃うモバイルオーダーサービスです。飲食店勤務を経験したエンジニアがリアルな現場の課題を解消するために開発し、500以上の飲食店の様々な課題に向き合ってきたサポートチームを擁するヤプリフードコネクトだからこそ実現できるDXソリューションをぜひ多くの飲食店に体験いただきたいと思います。

株式会社ヤプリ 代表取締役社長 庵原保文

人手不足が日本の大きな課題になる中で、これまでヤプリはノーコードの技術を提供し、企業のモバイルDXを支援してきました。「Yappli MobileOrder」は飲食業界の課題に深く精通するチームが開発を率いており、現場に根ざしたデジタル活用によって省人化と顧客体験の向上を同時に実現していきます。アプリからウェブ、モバイルオーダーまで広がるヤプリの製品とサービスにぜひご期待ください。

■サービス概要

サービス名：Yappli MobileOrder

提供開始日：2026年2月10日

提供会社 ：株式会社ヤプリフードコネクト

URL ：https://yappli-fc.co.jp/(https://yappli-fc.co.jp/)

■株式会社ヤプリフードコネクトについて

株式会社ヤプリフードコネクトは、「DXを推進し、すべての飲食店を持続的に幸せにする」を事業ミッションに掲げ、モバイルオーダー＆CRMシステム「Yappli MobileOrder」および各業態に最適化した派生サービスを開発・提供しています。なお、同社は2025年11月に株式会社ヤプリのグループへ参画し、2025年12月に株式会社チューズモンスターから現社名へ変更いたしました。

私たちが目指しているのは、単なる業務効率化ではなく、その先にあるスタッフが本来注力したい“お客様へのサービス”や“おもてなしの時間”にしっかり向き合える環境をつくり、従来のモバイルオーダーでは取得できなかった「顧客属性」や「喫食情報」といったデータも活用し、テクノロジーの力で、飲食ビジネスがもっと楽しく、もっとやりがいのあるものになるよう、私たちは挑戦を続けていきます。

本社 ：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

代表者 ：代表取締役 赤野純平

事業内容 ：LINEミニアプリの開発・販売、LINE公式アカウントの運用支援、各種システムの受託開発

URL ：https://yappli-fc.co.jp

■株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、ノーコードでアプリを開発・運用・分析できる「Yappli」や、社内エンゲージメントアプリ「UNITE by Yappli」、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」などを提供し、企業のデジタル体験の向上を支援しています。

Yappliの製品は750社以上に導入されており、アプリの累計ダウンロード数は2億5千万回以上、店舗・EC、社内DX、BtoBなど多様な分野で活用されています。ヤプリは、顧客体験と従業員体験を総合的に高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）として進化を続けていきます。

・Yappli ：https://yapp.li/(https://yapp.li/)

・UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/(https://unite.yapp.li/)

・Yappli WebX ：https://webx.sites.yappli.com/(https://webx.sites.yappli.com/)

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社 ：グランフロント大阪北館８階(大阪)、Signature 福岡大名ガーデンシティ８階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli CRM」「Yappli WebX」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp