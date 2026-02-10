スクー、地域での開業をテーマに東京・福岡の2箇所でイベント開催

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森健志郎、以下「スクー」）は地域での店舗開業をテーマとしたイベントを、2026年2月26日（木）に東京、3月3日（火）に福岡で開催します。

本イベントでは、飲食・宿泊・小売など地域に根ざした店舗を立ち上げてきた実践者を招き、開業に至るまでの試行錯誤や実体験をもとに、ローカルで事業を始めるための知見を共有するトークセッションおよび座談会を実施します。

■開催背景

東京一極集中や人口減少が進むなか、地域の魅力や経済の持続性をどう高めていくかは重要な課題となっています。

スクーは2015年から地域創生事業に取り組み、2025年からは移住転職コミュニティ「LoLLL（ロール）」や、地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」を新たに展開し、学びを起点とした地域活性化を推進してきました。

飲食店や小売店、宿泊施設など地域の日常や文化を形づくる個人店の存在も、地域経済の発展において重要な役割を果たしています。個人店が新たに生まれ、地域に根づきながら続いていくことは、地域の魅力や関係人口を育むうえで欠かせない要素のひとつであり、各サービスを展開する上で後押ししていきたいと考えています。

本イベントでは、実際に地域に根ざして店舗開業を行ってきた実践者を招き、成功事例だけでなく、開業に至るまでの舞台裏や失敗談を含めたリアルなエピソードを共有します。

地域での店舗開業に関心を持つ方にとって、自身の漠然とした「やりたい」を具体的な一歩へつなげるための生きた知見を得られる場となるはずです。

■開催概要

東京

日時：2026年2月26日（木）19:00～21:00（18:45受付開始）

会場： 小杉湯となり（杉並区高円寺北3丁目32-16-2）

申し込み期限：2月26日（木）18:00まで

定員：先着25名

福岡

日時：2026年3月3日（火）19:00～21:00（18:45受付開始）

会場： Fukuoka Growth Next（福岡市中央区大名2丁目6-11）

申し込み期限：3月3日（火）18:00まで

定員：先着25名

■申し込み

【東京】申し込みはこちら :https://schoolocalevent1.peatix.com

■プログラム（予定）

【福岡】申し込みはこちら :https://schoolocalevent2.peatix.com

東京

【前半】トークセッション

▼テーマ例

・登壇者それぞれの「開業のはじめの一歩」は？

・これからローカルで開業する人にとって必要なものとは？

・地域の場づくりでの「あるある失敗談」

・なかなか聞けない、開業のお金と集客のリアル

・今、ゼロから新しい地域で開業するなら、どこで何する？

【後半】座談会

軽食を囲みながら、参加者からの質問や相談にお答えします。

福岡

【前半】トークセッション

▼テーマ例

・登壇者それぞれの「開業のはじめの一歩」は？

・開業地として、福岡（九州）ってどうですか？

・これからローカルで開業する人にとって必要なものとは？

・地域の場づくりでの「あるある失敗談」

・なかなか聞けない、開業のお金と集客のリアル

【後半】座談会

軽食を囲みながら、参加者からの質問や相談にお答えします。

※内容は一部変更になる可能性がございます

■登壇者紹介

【東京・福岡共通】

合同会社ポルト 代表 / 岡野バルブ製造株式会社 取締役 経営企画室長 菊池 勇太

1989年、福岡県北九州市生まれ。

コンサルティング会社、マーケティングリサーチ会社を経て、2018年に合同会社ポルトを設立。ゲストハウス『PORTO』や飲食事業、メディア単体事業を手掛け、合同会社ポルトと同時期に合同会社アソウトの副代表も務めエリアの枠を越えて活動をしている。門司港の印鑑屋の６男。門司港を拠点にゲストハウス「ポルト」やレモネード専門店「SICILIA」、バナナジュース専門店「てるちゃんのバナナジュース」と地元でさまざまな事業を手がけている。

【東京】

株式会社銭湯ぐらし代表取締役 加藤 優一

建築家。東北芸術工科大学専任講師、(株)銭湯ぐらし代表取締役、(一社)最上のくらし舎共同代表理事、(一社)空き家相談・活用支援協議会アドバイザー、(株)BTアドバイザー。

1987年山形県生まれ。東北大学博士課程満期退学。デザイン＆マネジメントをテーマに、建築の企画・設計・運営・研究に携わる。銭湯と連携したシェアスペース「小杉湯となり」「銭湯つきアパート」の経営や、学生と連携した「やまがた空き家プロジェクト」などを展開中。主な設計に「佐賀場内エリアリノベーション」「旧富士小学校の再生」、主な著書に『CREATIVE LOCAL』『公共R不動産のプロジェクトスタディ』『多拠点で働く』『銭湯から広げるまちづくり』など。

株式会社HAGISO 代表取締役 宮崎 晃吉

群馬県前橋市生まれ。

2008年東京藝術大学大学院修士課程修了後、磯崎新アトリエ勤務。

2011年より独立し建築設計やプロデュースを行うかたわら、2013年より、自社事業として東京・谷中を中心エリアとした築古のアパートや住宅をリノベーションした飲食、宿泊事業を設計および運営している。hanareで2018年グッドデザイン賞金賞受賞/ファイナリスト選出など。著書に顧彬彬と共著で「最小文化複合施設ーたまたま住んだ一軒のアパートからはじまる、東京・谷中の物語」など。

【福岡】

株式会社うなぎの寝床 創業者顧問 / 株式会社白水 代表取締役 白水 高広

1985年佐賀県生まれ。大学卒業後、厚生労働省の雇用創出事業である九州ちくご元気計画の主任推進員を務める。2012年に地域文化商社うなぎの寝床を創業し、九州を中心に全国約250件のつくりての商品を販売。2015年に久留米絣のMONPEを商品化し、全国の繊維産地とコラボレーションし開発。小売・EC・ツーリズム・宿泊様々な事業開発の立ち上げを行う。2024年株式会社テイクオーバーと資本提携し、現在は株式会社うなぎの寝床の顧問を務める。同年、自身で株式会社白水を設立。地域文化やクリエイティブをテーマにコンサルティングや事業開発を行っている。

■こんな方におすすめ

・将来的に自身で開業したいと考えている方

・地域での開業や独立に漠然と興味がある方

・店舗開業に関するリアルで実践的な話を聞きたい方

・店舗経営の実践者に相談したい方

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約135万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。また、2025年2月には、いつか地域で働きたい人のための移住転職コミュニティ「LoLLL（ロール）」、10月より地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」を提供開始。全国累計約82の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど、地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。

（※数字は2025年11月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）