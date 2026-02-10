【健康経営セミナー】健康経営寺子屋　～「機能の数」の罠：3年後に工数を倍増させないシステム導入術～　2026年02月18日 開催！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、健康経営に関する無料ウェビナーを開催いたします。

会社の健康管理ツールは、3年後のあなたを助けてくれますか？

バラバラのデータ

膨大な手作業

社員の「アプリ疲れ」、このようなお悩みはありませんか？

本ウェビナーは、「とりあえず導入」という負債を手放し、組織が自ら動き出すための『礎』を整える30分です。

健康経営優良法人の認定は取れた。

しかし、現場の社員は本当に変わっただろうか？

2026年、健康経営は「実施」のフェーズから「成果の質」を問われるフェーズへと移行しています。

より深い効果検証を求められ、担当者の皆様は日々、バラバラのシステムから抽出したCSVデータの集計に追われていませんか？

多くの企業が陥る最大の落とし穴は、システムの「機能比較」だけで導入を決めてしまうことです。

データの出口が分断された「情報の断絶」は、将来的な連携コストの増大を招くだけでなく、担当者の戦略的な時間を奪い、さらには社員の主体性をも削いでしまいます。

本ウェビナーでは、数多くの組織改善に携わってきた健康経営コンサルタントが、本質的な組織変革のためのデータ設計について解説します。

開催概要

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 50名（2025年5月1日現在）

