名古屋市瑞穂区に「サイクルベースあさひ弥富通店」2月12日(木)オープン

株式会社あさひ

　お客様に快適な自転車ライフを提供する株式会社あさひ（以下、あさひ/所在地：大阪市都島区、代表取締役社長：下田佳史）は、2026年2月12日(木)に「サイクルベースあさひ弥富通店」(以下、弥富通店)を名古屋市瑞穂区にオープンいたします。



サイクルベースあさひ弥富通店

　弥富通店では、シティサイクルをはじめ、幼児・子供用、電動アシスト自転車など幅広い自転車を取り扱うとともに、修理・点検などの各種サービスをご提供し、地域の皆様に「わくわく」「安心」「便利」な自転車ライフをお届けいたします。



　この度、弥富通店のオープンを記念して2月12日(木)から3月15日(日)までの期間、電動アシスト自転車やスポーツサイクル等がお得に購入できるオープニングセールを開催いたします。また、同期間中、弥富通店近隣の名古屋市内全店において協賛セールを実施いたします。


　なお、本セールは、サイクルベースあさひ公式アプリにご登録いただいたお客様を対象とさせていただきます。




　今後もあさひは、魅力的な商品開発や新サービスの展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



「サイクルベースあさひ弥富通店」店舗概要



店舗名　：サイクルベースあさひ弥富通店


住所　　：〒467-0064　愛知県名古屋市瑞穂区弥富通5-19-1


営業　　：10時～20時


　　　　　　※5月21日から2月19日の期間の平日の営業時間は11時～20時となります。


定休日　：年末年始、棚卸日(2月と8月に、各1日)


　　　　　　※2月20日(金)は棚卸のため店休日となります。


TEL　　：052-853-9160


駐車場　：あり


アクセス：電車：名古屋市営地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅から南東へ徒歩約16分


　　　　　バス：名古屋市営バス「中根」停留所から西へすぐ


　　　　　車　：県道221号線(岩崎名古屋線)沿い「弥富通5」交差点から東へすぐ


　　　　　　　「昭和高校前」交差点から西へ約3分


店舗情報：https://store.cb-asahi.co.jp/detail/1091


※状況により、営業体制に変更が生じる可能性がございます。詳しくはホームページの店舗営業情報をご確認ください。



オープニングセール概要



オープニングセールの情報は以下のページ内で、ご確認いただけます。


セール情報：https://www.cb-asahi.co.jp/contents/category/campaign/renewal_sale/


実施期間　：2026年2月12日(木) ※オープン日～ 2026年3月15日(日)


対象店舗　：名古屋市内の店舗全店



会社概要



社名　　　：株式会社あさひ(代表取締役社長：下田佳史)


本社所在地：〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号


連絡先　　：TEL 06-6923-2611(代)　FAX 06-6922-1798


資本金　　：20億6,135万円


事業内容　：自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営


　　　　　　自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供、卸事業



【お問い合わせ先】


株式会社あさひ お客様相談室（平日10：00～17：00）


E-mail：c-center@cb-asahi.jp　TEL：0120-177-319　FAX：06-7176-1309