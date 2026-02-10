磁器に絵柄を転写できる！「SWIMMER」の磁器用転写紙が日本ヴォーグ社より新登場♪

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、株式会社日本ヴォーグ社（本社：東京都中野区、代表取締役：瀬戸 信昭）より、磁器用の専用転写紙を発売いたします！

”かわいいがぎゅっ！”とつまった転写紙を使って、お気に入りの作品を作ってみてください(ハート)

【商品詳細】

■SWIMMER 転写紙「パーティーでぎゅっ！」：2,090円(税込)

SWIMMERの人気キャラクター、くまの「ハグリー」、ねこの「キャミー」、うさぎの「リバニー」、ひつじの「ラッフィー」たちがパーティーを楽しむ様子がとってもかわいいデザインです(ハート)

・手づくりタウン： https://www.tezukuritown.com/nv/g/g138933/

・Kiln Art： https://www.kilnart.jp/products/detail/11239

■SWIMMER 転写紙「花フルーツ柄」：2,090円(税込)

いちごやチェリー、小花が散りばめられたデザインがとってもかわいい！

切り取り方次第で、総柄にしたりワンポイントにしたり、いろんな楽しみ方ができる仕様です。

・手づくりタウン： https://www.tezukuritown.com/nv/g/g138934/

・Kiln Art： https://www.kilnart.jp/products/detail/11240

転写紙とは

水に浸して台紙から剥がし、白磁に貼り付けて約800度の電気炉で焼成することで、絵柄が定着してオリジナルの食器やインテリア雑貨が制作することができます。

安全基準もクリアしているので安心してご使用いただけます。

<基本の制作手順>1.転写紙を切り抜く

2.転写紙を水につける

3.転写紙を台紙からはがして白磁に貼る

4.水分や空気をゴムベラ等で抜く

5.専用の電気炉で焼成し完成

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)

公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.