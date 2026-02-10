岐阜県養老町、大垣共立銀行、バイウィルが「カーボンニュートラルに関する連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、岐阜県養老町（町長：川地 憲元、以下「養老町」）、株式会社大垣共立銀行（本店：岐阜県大垣市、取締役頭取：林 敬治、以下「大垣共立銀行」）と、「カーボンニュートラルに関する連携協定」を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）大垣共立銀行 常務執行役員 吉成広行氏、養老町長 川地憲元氏、バイウィル サステナビリティ事業本部長 齋藤雅英

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年1月15日 （木）

締結日当日には、養老町にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

養老町は2021年3月に「第3次養老町地球温暖化対策実行計画」を策定し、「日常業務に関する取り組み」、「省資源に関する取り組み」、「設備機器の運用改善に関する取り組み」などによりCO2削減を推進しています。

また、大垣共立銀行とバイウィルは2023年9月27日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回も大垣共立銀行から養老町へバイウィルが紹介されたことで、養老町においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・養老町：第三次養老町地球温暖化対策実行計画

（ https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2016021000071/file_contents/dai3ji.pdf ）

【今後の展望】

養老町のカーボンニュートラル実現を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、養老町におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、大垣共立銀行とも協力し、「地産地消」によって養老町をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜養老町 概要＞

■代表者：町長 川地 憲元

■所在地：岐阜県養老郡養老町高田798番地

■公式HP： https://www.town.yoro.gifu.jp/

＜大垣共立銀行 概要＞

■名称：株式会社大垣共立銀行

■代表者：取締役頭取 林 敬治

■本店：岐阜県大垣市郭町3丁目98番地

■事業内容：銀行業

■公式HP： https://www.okb.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）