KANEBO、肌測定ツール「SKINCARE NAVIGATOR」をWOVN.io で繁体字対応

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、KANEBO 店頭での接客時に使用されているタブレットのカメラを用いた肌測定ツール「SKINCARE NAVIGATOR」に導入され、繁体字対応が開始されました。これにより、台湾を中心とする繁体字圏の店舗においても、肌の状態を客観的に可視化した情報を接客に活用し、一人ひとりの状態に合わせた、より質の高いカウンセリング体験を提供できるようになりました。

■負荷を抑えた方法で肌測定ツールを繁体字対応し、台湾での店頭カウンセリング体験を向上

KANEBO は2016年に誕生した、カネボウ化粧品の中でも中心的なグローバルプレステージブランドです。2020年のリブランディング以降は、「I HOPE KANEBO」をブランドメッセージに掲げ、年代や性別ではなく個性を尊重しながら、美しさだけでなく“希望”を語るブランドを目指しています。現在はアジアを中心に海外へも展開しており、各地域でブランド体験を届けています。

KANEBO では、店頭でのカウンセリング体験をより充実させるため、2021年よりタブレットのカメラでお客様の顔写真を撮影し肌測定を行うツール「SKINCARE NAVIGATOR」を導入しています。この取り組みは、販売員の経験やノウハウに加えて、測定結果をもとに客観的な視点でもアドバイスや商品提案を行うことで、お客様一人ひとりの個性に寄り添った接客を実現することを目的として開始されました。

KANEBO はこのような体験を海外のお客様にも提供したいという考えから、「SKINCARE NAVIGATOR」の導入直後より日本語に加え、英語・簡体字・タイ語の3言語に対応させ、海外の店舗でも活用してきました。

しかし、既存の外国語版肌測定ツールは、翻訳会社や Web 制作会社に依頼して言語ごとに個別の画面を制作・更新する方法で運用していたため、軽微な表現修正であっても、その都度各社に対応を依頼する必要がありました。このため、新たに台湾の店舗から繁体字対応への要望が高まっても、構築や修正対応にかかるスピード・負荷の大きさから対応が難しい状況にありました。

そこで、既存の肌測定ツールの仕組みはそのままに、日本語の画面を更新するだけで他の言語の画面にも更新を反映でき、必要な言語も柔軟に追加できる手法として、WOVN.io の導入を決定しました。



■柔軟な操作性と豊富な導入実績、手厚いサポート体制が導入の決め手となりました

下記3点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- 非エンジニアでも直感的に翻訳修正を行える柔軟な操作性WOVN.io は、非エンジニアでも直感的に使えるシンプルな UI/UX を備えており、専門知識がなくても翻訳内容の確認や修正を容易に行うことができます。海外の店舗の担当者から表現の変更提案があった場合にも簡単に修正できる操作性を評価いただきました。- 化粧品メーカーをはじめとした、国内大手企業での豊富な導入実績WOVN のソリューションは、花王グループであるモルトンブラウンジャパンをはじめ、化粧品メーカーを含む、国内大手企業で多数採用されています。多言語化に関する豊富な知見・実績やシステムとしての信頼性があることが安心感につながりました。- 導入から運用まで、お客様のニーズに合わせた手厚いサポートWOVN では、検討・導入・運用の各フェーズにおいて専任チームがお客様を支援します。今回のように、カメラの起動といったデバイスとの連携を伴うページにおいても、導入の過程で発生する想定外の挙動に対し、都度最適な対応方法や実現手段を検討・提案できる点が評価されました。

■導入先について

KANEBO 肌測定ツールを日本語から繁体字に対応しています。

■今後の展望

KANEBO では、今後はバーチャルメイクツールにおける対応言語の拡張も視野に入れ、国内外で多様なニーズを持つ一人ひとりに寄り添った体験の提供を目指す考えです。

WOVN は、こうした取り組みを通じて、外国人を含む多様なお客様への体験価値向上を目指す企業を、今後も継続的に支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io(https://mx.wovn.io) ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。





企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

