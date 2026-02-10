なぜ株式会社Polestar-IDは、「人の成長」を企業成長の中心に据えたのか――ITインフラ企業の選択

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年2月時点で累計640社がこの認定を取得しています。

そして、2026年2月1日付で株式会社Polestar-IDが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

ITインフラ企業としてのMissionと、人を起点にした経営

株式会社Polestar-IDは、2007年設立、東京都港区・虎ノ門ヒルズに本社を構えるITインフラ企業です。ネットワーク・サーバ・クラウドを軸に、企業の情報社会を支えるインフラの設計・構築・運用を行っています。

同社が掲げる理念は、

「安全・安心な情報社会を創造し、すべての人々の豊かな暮らしに貢献する」ことです。

社会の基盤を支えるITインフラは、現場で働くエンジニア一人ひとりの判断と行動に大きく左右されます。

そのためPolestar-IDは、技術力と同時に人間力を重視し、

「人の成長が企業の成長に直結する組織でありたい」という考えのもと、育成を軸にした組織づくりを続けてきました。

「人が会社を育て、会社が人を照らす」ビジョンと100億円構想

Polestar-IDがホワイト企業として目指す姿は、

「人が会社を育て、会社が人を照らす」企業であることです。

同社は次のステージとして年商100億円構想を掲げています。

この目標は、規模拡大のみを目的としたものではありません。

社員一人ひとりが自分らしく働き、成長し続けられる環境を整え、

企業と人がともに育つモデルを社会に示していくことを意図しています。

認定取得は通過点──働きやすさを「成長の基盤」へ

今回のホワイト企業認定取得により、

Polestar-IDの働く環境づくりは一定の評価を受けました。

一方で同社は、認定をゴールではなく、組織進化の起点と捉えています。

所定外労働の削減や柔軟な働き方を、単なる福利厚生ではなく、

社員が安心して挑戦するための基盤として活用する考えのもと、

以下の取り組みを継続しています。

・所定外労働の削減と生産性向上

・健康企業宣言の推進

・社内イベントや研修（感情表現研修等）の実施

・キャリアパスの明確化と評価の透明化

・育児・介護・副業・在宅勤務など多様な働き方への対応

・女性のキャリア形成支援と次世代育成支援

これらを組織拡大に合わせて継続的に見直し、進化させていくことが課題だと認識しています。

株式会社Polestar-ID 代表 五十嵐氏の想いと挑戦

株式会社Polestar-ID 代表 五十嵐 剛 氏人の成長を軸に、企業としての責任を果たす

ホワイト企業認定は、これまで当社が大切にしてきた人材育成や働く環境づくりが、一定評価された結果だと受け止めています。

私たちは創業以来、技術力だけでなく、人としてどう成長するかを重視してきました。社員一人ひとりが安心して働き、自身のキャリアと向き合える環境があってこそ、結果としてお客様や社会から信頼される企業になれると考えています。

今後も、人の成長が企業の成長につながるという考えを軸に、社員とともに歩み続けていきます。

Polestar-IDの取り組みは、

企業の持続的成長において「人をどう育て、どう支えるか」が重要であることを示しています。

ホワイト企業認定は、同社の「人が会社を育て、会社が人を照らす」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社Polestar-ID

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー6階

代表 ：五十嵐 剛

HP ：https://www.psid.co.jp/

事業内容 ：ITインフラに特化した技術支援企業として、ネットワーク・サーバ・クラウドの設計・構築・運用を中心に、通信キャリア、金融機関、官公庁などの社会インフラを支える事業を展開

企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13311

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年2月時点で、累計640社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/