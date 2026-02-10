リーガルテック社、AI時代に進行する「知財インフレ」という構造変化に対応するAIエージェント実装を発表【Tokkyo.Ai】

リーガルテック株式会社

2026年2月9日、リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：平井 智之、以下リーガルテック社）が提供する知財AIプラットフォーム「MyTokkyo.Ai」は、AI時代に静かに、しかし確実に進行している「知財インフレ」という構造変化について、日本企業の現場で生まれつつある違和感を整理し、概念として提示する。

■ 発明が希少資源ではなくなる時代

生成AIおよびAIエージェントの普及により、研究開発、設計、業務改善、サービス設計のあらゆる現場で、発明のスピードと量は過去とは比較にならない水準に達している。

これはすなわち、知財の供給量が爆発的に増加する時代に突入したことを意味する。

従来の知財環境では、発明は限られた研究者や技術者から生まれる希少なものであり、出願判断は人の経験と勘に大きく依存していた。しかしAI時代では、AIが日常的に新しい設計やアルゴリズムを生み出し、発明の「候補」が継続的かつ大量に発生する状況が常態化している。

発明が希少資源でなくなった今、価値を持つのは「どれを選び、どう活かすか」という判断である。

リーガルテック社は、この状態を「知財インフレ」と定義する。

■ 判断が後回しにされることで生じる構造的な機会損失

多くの日本企業では現在も、出願件数をKPIとする運用や、「特許を取得しておくこと」自体を目的とした知財活動が続いている。その結果、以下のような構造的な課題が顕在化しつつある。

・本来価値を持つ発明が十分に検討されないまま埋没する

・競合企業が先に知財構造を押さえる

・知財が経営判断に活用されず、コストとして扱われる

知財インフレ時代においては、判断が行われない状態そのものが、競争力に直結するリスクとなる。

■ Tokkyo.Aiが提供する、インフレ時代の知財判断インフラ

リーガルテック社は、Tokkyo.Aiを通じて、知財インフレ時代に必要となる新しい知財インフラを提供する。主な機能は以下のとおりである。

1.AIエージェントによる特許特化のディープリサーチ

膨大な特許データを前提とした高度な調査を自動化する。

2.明細書・請求項のドラフト生成

発明メモや設計情報から、出願に必要な文書を迅速に作成する。

3.AIによる価値・リスク評価

技術価値、市場性、競争リスクを客観的に可視化する。

4.判断プロセスの可視化

出願、非出願、秘匿、ライセンスといった意思決定をデータとして整理する。

これにより、知財は単なる管理対象ではなく、経営と競争力を左右する判断資産へと位置づけ直される。

■ AX時代に向けた展望

AX（AI Transformation）時代において、あらゆる産業はAIを前提とした構造へ再設計されていく。その過程で生まれる膨大な発明を、どのように見極め、選別し、組み合わせ、資産として循環させるかが、企業競争力を左右する。

■ 会社概要

名 称：リーガルテック株式会社

代表取締役CEO：平井 智之

事業内容：AI・データ技術を活用した法務・知財領域の高度化支援。AIエージェント型知財プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」の開発・提供。

URL：https://www.legaltech.co.jp/