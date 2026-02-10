【ニューエラ】オリジナルキャリーケースのラージサイズが2月12日（木）に新登場

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラが展開している人気のキャリーケー

スに、新たにラージサイズ（容量：92～104リットル/容量目安：5～7泊）が登場いたします。ニューエラフラッグロゴをエンボス加工で施したオリジナルボディーを採用しており、ブラックとシルバーの2色展開です。

スタイリッシュな見た目だけでなく、機能性にも優れており、既に販売しているスモールサイズ（容

量：33～38リットル/容量目安：1～3泊）やミディアムサイズ（容量：60～66リットル/3~5泊）は高い支持を得ています。

ニューエラストア各店およびニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて2月12日（木）より販売開始いたします。

※ニューエラストア各店の在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください。

【主なスペック】

■表面

・メインハンドルにプラスして便利なキャリーハンドルを４箇所搭載（上面２、側面１、底面１）

・Boxロゴデザインのブランドプレートが付属

・New Era Flagロゴが刻印されたオリジナルスライダー（メインファスナー）

・TSAロック搭載

・メインファスナーにはYKKタフジッパーを採用

・ストッパー付きホイールを搭載

・サブファスナーの開閉により容量調整が可能

・Cap Clipの装着が可能なテープ付きのオリジナルハンドル（テープは着脱可能）

■内面

・ライニングにアーカイブ・ブランドロゴの総柄生地を採用

・ボックスの両面に荷物が落ちにくいフルファスナーカバーフラップを採用

・カバーフラップ全面にファスナーポケット / クッション付きのスロットインポケットを搭載

■サイズ

内寸：H69×W48×D28～32

外寸：H76×W52×D29～33

重量：5.3kg

容量：92～104リットル

・容量目安：5～7泊

・機内持込不可

・拡張機能搭載

■価格：33,000円（税込）

【キャリーケース全サイズ一覧ページ（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/wheel_bag