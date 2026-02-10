アララ、低コストでリッチな演出が可能なWeb ARサービス「アラプリウェブ」を2/10に提供開始

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下で各種ITソリューション事業を展開するアララ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：門倉 紀明）は、

キャンペーン施策のマンネリ化や、企画の差別化に課題を抱える企業・広告代理店向けに、低コストかつ自由度の高い演出を両立したWeb ARサービス「アラプリウェブ」の提供を2026年2月10日に開始します。

「アラプリウェブ」は、スクラッチ開発と比較して導入コストを抑えながらも、ブランドの世界観を反映した柔軟な表現が可能なパッケージ型Web ARサービスです。

これにより、認知拡大・購入促進・SNS拡散などを狙う販促キャンペーンにおいて、ユーザーが参加したくなる体験を手軽に実現し、施策価値の最大化に貢献します。

■キャンペーン施策の「差別化」と「継続性」が課題に

近年、販促・プロモーション施策においては、単なる応募型キャンペーンだけでなく、ユーザーが「体験」を通じてブランドへの興味・理解を深め、自然に拡散につながる設計が求められています。

一方で、キャンペーン施策は短期間で実施されることが多く、企画開発には一定の制作費・期間・関係者調整が必要となるため、現場では次のような課題が顕在化しています。

企画が毎回似通ってしまい、マンネリ化してしまう（デザインが画一的、コンテンツを受け取るなど受動的な内容）

- 新しい体験施策を入れたいが、スクラッチ開発は費用・工数の負担が大きい- ブランドの世界観を大切にしたいが、テンプレ型施策では表現が制限されやすい- 代理店側も提案幅を広げたい一方で、工数が重い提案は通りづらく、採用されにくい

また、ARアプリのダウンロードが必要なキャンペーンにおいては、アプリダウンロード時点でユーザーの離脱が起こりやすく、結果として「施策としては魅力的でも、体験されずに終わってしまい、十分な成果につながらない」というケースも少なくありません。

さらに発注者側でARコンテンツの制作を担うことが前提のサービスでは、スキルやノウハウ不足から思い描いた体験を提供できずに終わるケースも生じています。

■ブランドらしさを伝える柔軟な表現にも対応したWeb ARサービス「アラプリウェブ」

アララは、こうした課題に対し、スマートフォンのブラウザ上でURLやQRから手軽に楽しめるWeb ARサービスとして「アラプリウェブ」の提供を開始します。

ゼロからARアプリを開発する場合と比較して低コストかつ短納期（最短5営業日）で導入できるパッケージ型でありながら、ブランドらしさを伝える柔軟な表現にも対応することで、キャンペーン施策の差別化と継続実施を支援します。

さらに、表示される3DCGはユーザー自身が拡大・縮小、動かすことができるので、体験を通じた楽しさも提供します。

■アラプリウェブの特長

１）アプリ不要。URLやQRコードで即体験できるWeb AR

「アラプリウェブ」は、ユーザーがQRコードを読み取るだけで、スマートフォンのブラウザ上から即時にARを体験できます。専用アプリのインストールが不要で、体験までのハードルが低く、キャンペーンにおける体験者数の最大化に貢献します。

2）スクラッチ開発と比べて、短納期・低コストで制作可能

パッケージ化された仕組みにより、素材をご提供いただくだけでARコンテンツ制作が可能です。

ゼロから開発を行うスクラッチ型と比較して、短期間かつ費用負担を抑えられます。スポット施策や短期キャンペーンでも採用しやすい設計です。

3）他社サービスとは一線を画す、“制作込み”で高品質を実現

素材を提供いただくだけで、企画意図やブランドの世界観に合わせたAR演出を叶えるコンテンツをアララ側で制作。さらに「安い・早い」だけを重視したサービスでは難しい、次のようなデザイン性の高い表現まで対応できる点も特長です。

- 3Dモデルの質感表現（シェーダー調整）- UIデザインの細かな作り込み- ホームページのデザインにあわせるなど、ブランドの世界観を毀損しない演出・画面遷移のカスタマイズ■アラプリウェブの活用例- 新商品発売キャンペーン：体験参加→SNSシェア- 店頭販促：QRコードから即体験し、店頭回遊や購買意欲を後押し- IP／キャラクター施策：世界観に没入できる“参加型体験”でファンの熱量を向上- 周年・ブランドキャンペーン：記憶に残る演出で話題化を狙う■サービス概要

サービス名称：アラプリウェブ

提供開始日：2026年2月10日

サービス内容：Webブラウザ上で体験できるARコンテンツ制作・提供サービス（床面認識／URL・QRコード対応）

価格：施策内容・表現範囲・期間等により変動します。お気軽にお問い合わせください。

URL：https://www.arappli.com/service/arappliweb

■アララの今後の取り組み

アララは「アラプリウェブ」を通じて、企業のキャンペーン施策をはじめ、展示施設での体験型コンテンツの提供など、ARを活用した体験価値向上を支援してまいります。

＜アララ株式会社 会社概要＞

会社名 ：アララ株式会社（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル

URL ： https://www.arara.com/

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役社長 門倉 紀明

事業内容 ：メッセージングソリューションを始めとするソリューション事業

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。