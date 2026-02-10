その「合格実績」を見る前に、静かな足切りは始まっている！ 新年度に仕掛けるべき、問い合わせ獲得のためのWeb戦略とは｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年2月24日（火）・25日（水）・26日（木）の3日程で学習塾業界向けセミナー【その「合格実績」を見る前に、静かな足切りは始まっている！ ～塾本部が新年度に仕掛けるべき、問い合わせ獲得のためのWeb戦略～】をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seDVR5X7OCH0?s=iis0m3hrk3g&utm_source=260224&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

新年度、多くの塾が「合格実績」「春季キャンペーン」「新カリキュラム」などを打ち出しますが、保護者はそれらを見る前に、Googleマップ等のクチコミや雰囲気をもとに「問い合わせるか」を静かに選別することがあります。

つまり、Web上の入り口が整っていなければ、検討の土俵に上がる前に「足切り」されてしまうリスクがあるのです。

一方で本部では、校舎増による情報管理の複雑化やばらつきなど、アピール以前の「土台」に課題を抱えるケースも少なくありません。

本セミナーでは、新年度の入塾生獲得を見据え、以下の内容を構造整理と事例を交えながら解説します。

- 保護者がWeb上でどう判断（足切り）しているのか- Google マップ等の校舎情報が、意思決定に与える影響- 本部が今から設計すべき、Web上の集客戦略

新年度の入塾生獲得に向けて、「強み＋α」の打ち出し方が整理できるセミナーです。

■こんな方におすすめ

- 学習塾・スクールを運営する本部の経営・集客責任者様- 合格実績はあるのに、問い合わせ数に課題を感じている方- 各校舎のWeb対応が現場任せで、管理できていない方

■参加するメリット

- 保護者がWebで「足切り」する判断基準と実態がわかる- アピールポイントを無駄にしない「Web集客の土台」がわかる- 本部主導でGoogleマップ等の入り口を整える手法が学べる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：2月24日（火） 13時00分～13時30分

録画配信 ：2月25日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：2月26日（木） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：その「合格実績」を見る前に、静かな足切りは始まっている！

～塾本部が新年度に仕掛けるべき、問い合わせ獲得のためのWeb戦略～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。

リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

