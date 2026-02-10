名作マンガが猫アートに変身。手塚治虫キャラクターズ×MEOWSEUM by CAT ART 初コラボグッズが登場― 猫の日（2月22日）に贈る、ユーモアとアートの再構築 ―

ブルーミング中西株式会社

1879年（明治12年）創業のブルーミング中西株式会社（本社：東京都中央区／取締役社長：中西 一）は、2026年2月22日の「猫の日」にあわせ、『手塚治虫キャラクターズ × MEOWSEUM by CAT ART』のコラボレーションコレクションを、当社直営のオンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」および、全国の一部百貨店にて販売いたしました。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260210-tezuka-osamu-cat-art-meowseum

■企画コンセプト

名作マンガの世界が、もし「猫」だったら。

そんな遊び心あふれる発想から生まれた、手塚治虫キャラクターズ × MEOWSEUM by CAT ART による初のコラボレーションが実現しました。

本コレクションでは、手塚治虫を代表する数々の名作マンガの表紙を、アーティスト シュー・ヤマモト 氏が「猫」というモチーフで新たに描き下ろし。

原作への深いリスペクトを大切にしながら、キャラクターたちを“猫化”することで、ユーモアとアート性に満ちた新しい表現へと再構築しています。

ラインアップには、『ジャングル大帝』から生まれた『二ャングル大帝』、『リボンの騎士』をモチーフにした『ニャボンの騎士』、『鉄腕アトム』の『猫腕ニャトム』、『ブラック・ジャック』の『ブラックニャック』、そして『三つ目がとおる』の『三つ目猫がとおる』など、ファンなら思わず頷いてしまう名作たちが勢ぞろい。

どこか懐かしく、それでいて新しい。

世代や性別を問わず楽しめるデザインは、原作ファンはもちろん、猫好き、アート好きにも響くコレクションとなっています。

2月22日の「猫の日」に向けた注目アイテムとしてはもちろん、実用性を備えたアイテム構成で、春のギフトにもおすすめです。

名作マンガと猫アートが出会った、「この日だけの特別な“ニャート体験」を、ぜひお楽しみください。

■商品ラインアップ

スマホ拭き

価格：\1,320（税込） 約25×25cm

5柄：作品名 『ニャングル大帝』／『ニャボンの騎士』／『猫腕ニャトム』／『ブラック・ニャック』／『三つ目猫がとおる』

マイクロファイバーと綿素材のダブルフェイス仕様。

表面はスマートフォンやメガネなどのクリーナーとして、裏面はタオルとして使用できます。

コミックスをイメージした専用下げ札付きで、アート性と実用性を兼ね備えたアイテムです。

エコバッグ

価格：\4,400（税込）サイズ：約38×35×10cm

柄数：5柄作品名 スマホ拭きと同柄

作品ごとに異なるアートを楽しめるデザインが魅力。

背面は無地仕様のため、その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けが可能です。

ファスナー付きで中身が見えにくく、普段使いからジムや旅行時のサブバッグまで幅広く活躍。

コミックスをイメージした専用パッケージ入りで、ギフトにも最適です。

どの商品も作品の世界観を大切にしながら、日常生活に自然になじむデザインに仕上げました。

世代や性別を問わず、手塚作品ファンの方はもちろん、アートを気軽に楽しみたい方や猫好きの方への贈り物としてもおすすめです。

■CAT ART について

海外で活躍中のビジュアルアーティスト シューヤマモト氏による、猫（CAT）と美術（ART）を融合させた「CAT ART」。美しさとユーモアを兼ね備えたアートは、ネコ好きはもちろん絵画ファンからも熱く支持されています。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

