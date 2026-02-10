1220万部以上の資格書を手掛けてきた編集部のノウハウを結集！『書くたびに合格に近づく資格手帳』2/18発売

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、『書くたびに合格に近づく資格手帳』を2026年2月18日に発売します。この資格手帳は、1,220万部を超える資格書を手掛けてきたEXAMPRESS(R)編集部のノウハウを結集して作られた資格学習のための手帳です。

翔泳社40周年記念書籍の第3弾！

書き込むことで毎日の行動が変わり、合格までの道筋が見えてくる手帳

資格取得を目指す人の中には、「仕事や育児とのバランスが取れなくなり、継続的に勉強できなかった」「計画倒れで挫折してしまった」といった悩みを持つ人たちが多くみられます。EXAMPRESS編集部では、資格の合格に挑む人を応援するべく、書き込むことで毎日の行動が変わり、合格までの道筋が見えてくる手帳を作りました。

埋めていくだけで計画が立てられる「合格逆算シート」や、自分に合った勉強法が見つかる「５つのタイプ別使用例」といった役立つコンテンツで合格をサポートします。また、いつからでも始められる日付記入式を採用し、受験申込日や試験日などを知らせたり励ましをくれる「メールサービス」も利用いただけます。

商品紹介ページ :https://www.shoeisha.co.jp/book/studyplanner『書くたびに合格に近づく資格手帳』

学習の計画から進捗管理まで！『資格手帳』の特徴

・合格逆算シート、目標＆振り返りガイド

目標の整理、計画への落とし込みから、振り返りのレクチャーまで。計画を立てることや振り返りをするのが苦手な人も、この手帳を使えば安心です！

・５つのタイプ別使用例＆合格体験記

手帳の使い方や合格に向けての勉強の進め方の例が豊富。

タイプが違っても、自分が取り入れられそう、あるいは合いそうな方法を「いいとこどり」することで、自分だけの勉強法が見つかります！

・自由度の高いスケジューラー

「全体計画表」「月間計画表」「週間計画表」があり、それぞれ目標やライフスタイルに合わせてアレンジできるデザイン。

資格勉強の管理はもちろん、日記、 アイデア出し、仕事やプライベートの予定まで、この1冊で完結！

・「試験勉強以外」の手厚いサポート

・準備をサポートする「持ち物リスト」「緊急連絡先」「当日の心構え」

・モチベーションを上げる、ウィークリー上部の「ひと言アドバイス」

・申込日や試験日をリマインドしてくれる「メールサービス」

・次に受けたい試験を探せる「資格カレンダー」

など、目標や予定管理以外のコンテンツや仕掛けも充実！

■書籍概要

『書くたびに合格に近づく資格手帳』

著者：EXAMPRESS(R)編集部

発売日：2026年2月18日

定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

仕様：A5・288ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/studyplanner

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798194189

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27370

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/479819418(https://www.amazon.co.jp/dp/4798194182)

EXAMPRESS(R)とは

翔泳社のEXAMPRESS(R)シリーズは、高い人気と実績を誇る執筆陣による、最短ルートで効率よく合格を目指せる資格書です。1998年から約28年間で、簿記や情報処理、宅建、FP、保育士など様々なジャンルの資格書を手掛け、累計発行部数は1,220万部を超えています。