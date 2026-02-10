世界文化遺産・醍醐寺で秋の夜を特別体験

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）は、会員向けサービス「CLUB GLION」の特別企画として、2025年11月22日・23日の2日間、京都・世界文化遺産「醍醐寺」にて「秋期 夜間拝観」特別ご招待企画を実施しました。

紅葉と灯りに包まれた幻想的な境内で、会員の皆さまに日本文化の魅力を体感いただく特別な機会となりました。

企画背景・CLUB GLIONについて

CLUB GLIONは、ジーライオングループが展開する会員向けプログラムとして、文化・芸術・旅など多彩な分野で“特別な体験”を提供する取り組みです。

単なる特典にとどまらず、「大切な人との時間」や「心に残る体験」を届けることを目的に、世界遺産や名店、迎賓施設、文化芸術イベントなど、選び抜かれた機会をご案内しています。

今回の醍醐寺夜間拝観ご招待も、その一環として企画されました。

当日の様子・醍醐寺夜間拝観

醍醐寺は、真言宗の僧・聖宝（理源大師）によって874年に開創された京都屈指の名刹で、10万点を超える文化財を有し、世界文化遺産にも登録されています。

イベント当日は、CLUB GLION会員の中から20組約40名が来場。弁天堂や国宝・五重塔、金堂周辺が錦秋に染まる中、通常非公開エリアを含む特別拝観ルートで夜の境内を楽しんでいただきました。

池に映り込む朱色の弁天堂と紅葉が織りなす幻想的な風景に、来場された会員の皆さまからは「まるで別世界のよう」「忘れられない秋の思い出になった」といった声が寄せられました。

ジーライオンらしい体験価値を

ジーライオングループは、「車から広がる喜びと感動を。」を理念に、モビリティの枠を超えた体験価値の創出に取り組んでいます。

本企画では、日本が誇る世界文化遺産という特別な舞台で、非日常の時間と上質な文化体験を提供することにより、会員の皆さまとの新たなつながりを深める機会となりました。

実施概要

企画名：京都・世界文化遺産 醍醐寺「秋期 夜間拝観」

実施期間：2025年11月22日（土）・23日（日）の2日間

会場：京都・世界文化遺産 醍醐寺（京都市伏見区）

対象：CLUB GLION会員

今後の展望

ジーライオングループは今後もCLUB GLIONを通じて、地域文化や芸術、歴史資産と連携した体験型企画を展開し、豊かなライフスタイルの提案とファンづくりに取り組んでまいります。

CLUB GLIONについて

CLUB GLIONは、ジーライオングループのお客様を対象とした会員向けプログラムです。

世界遺産や文化芸術イベント、名店での特別体験、迎賓施設での催しなど、多彩なベネフィットを通じて、会員一人ひとりに寄り添う上質な体験を提供しています。

詳細を見る :https://club-glion.jp/

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/